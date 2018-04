Adriana Karembeu : Christian ne pourra pas la priver de son nom !

"Cela me dérange. Je suis le premier à dire basta !" Christian Karembeu n'y est pas allé par quatre chemins lors de ses déclarations au quotidien suisse Le Matin, en rajoutant même une couche : "J'ai toujours voulu avoir des relations cordiales et je pense qu'il n'y a aucune animosité entre nous, mais oui cela me dérange énormément." Cet agacement ouvertement exprimé est dû au fait que son ex-épouse Adriana Karembeu porte toujours son nom de famille malgré leur divorce prononcé en 2012 et leurs remariages respectifs. La ravissante animatrice slovaque de 46 ans a épousé André Ohanian en 2014 – elle est enceinte de leur premier enfant –, tandis que l'ancien footballeur professionnel de 47 ans s'est uni à la sublime skieuse libanaise Jackie Chamoun en mai 2017 et a accueilli une petite Gaïa quelques mois plus tard.

Malheureusement, Christian Karembeu ne pourra certainement pas obtenir gain de cause, Closer.fr explique pourquoi. Nos confrères révèlent que l'international français a signé un document autorisant Adriana Karembeu à utiliser son nom dans les années 90, au début de leur idylle, même en cas de séparation. De plus "Karembeu" se trouve être le nom d'artiste de l'ancien footballeur aujourd'hui installé à Genève, dont le vrai nom est Christian Lali Kake Karembeu. Adriana Karembeu est donc protégée face à l'agacement de son ex-mari et n'est pas près de reprendre son nom de jeune fille Sklenarikova ni d'adopter celui de son époux.

En juin 2017, l'ambassadrice de la Croix-Rouge avait expliqué à Nice-Matin pourquoi elle n'avait toujours pas changé de nom. "Tout le monde me connaît sous ce nom en France ! Chez moi, en Slovaquie, une femme divorcée garde son nom d'épouse", avait-elle commenté, ajoutant que c'était bien le nom d'Ohanian qui figurait sur son passeport.

Christian Karembeu va-t-il demander à la justice française de se saisir de ce dossier ? Affaire à suivre.