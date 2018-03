Adriana Karembeu : Enceinte à 46 ans !

Après avoir plusieurs fois fait part de son envie de maternité, Adriana Karembeu a enfin été entendue ! L'ex-mannequin devenue actrice et animatrice télé est enceinte de son premier enfant, à 46 ans.

C'est le magazine Voici qui dévoile cette heureuse nouvelle. La jolie blonde en fait d'ailleurs la couverture en compagnie de son mari, l'homme d'affaires André Ohanian, et l'on peut découvrir son imposant baby bump, signe qu'elle est enceinte depuis plusieurs mois ! Le magazine affirme que l'animatrice (Les Pouvoirs extra­or­di­naires du corps humain) et comédienne (Meurtres à Étretat), qui attend donc son premier enfant, doit accoucher à la fin du mois de juillet. Toutefois, on ne connaît pas encore le sexe du bébé...

Adriana Karembeu, qui a épousé André Ohanian en 2014 (après avoir longtemps partagé la vie de l'ancien footballeur Christian Karembeu), est actuellement au Maroc avec son époux. Le couple y vit une partie de l'année car l'homme d'affaires y travaille. "Ils inaugureront bientôt un hôtel de luxe au coeur de la Palmeraie de Marrakech", raconte Voici. Un projet pour lequel ils sont très attentifs et qui explique leur absence au récent Bal de la Rose à Monaco. Les amoureux, qui résident l'autre partie de l'année sur le Rocher, reviendront à temps dans la principauté pour l'accouchement.

Cette grossesse doit combler de joie Adriana Karembeu, laquelle avait envie de devenir maman depuis très longtemps. Après avoir fait une fausse couche à sept semaines, en 2016, elle envisageait même l'adoption. "Elle fait évidemment très attention à elle, mais pour le moment, les nouvelles sont bonnes, le bébé se porte bien et les futurs parents [son mari est déjà papa d'un grand garçon, ndlr] sont déjà aux anges", a rassuré une source.

Thomas Montet