Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre et leurs chéris, couples stars au Bal

Avec les enfants, maintenant grands, de la princesse Caroline de Hanovre, le traditionnel Bal de la Rose porte plus que jamais bien son nom : présents à ses côtés et à ceux de Karl Lagerfeld, maître d'oeuvre émérite de l'événement, Charlotte Casiraghi, Pierre Casiraghi et la princesse Alexandra de Hanovre y ont en effet fait flotter un parfum d'eau de rose, tous trois venus en couple.

Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, la confirmation

Spectaculaire dans une robe asymétrique noire agrémentée d'un étonnant et volumineux bustier à franges blanc l'enveloppant comme un nuage, Charlotte Casiraghi, le port altier et les cheveux noués pour donner l'illusion d'une coupe garçonne, a fait une entrée captivante au Sporting de Monte-Carlo, théâtre habituel de ce grand gala en faveur de la Fondation Princesse Grace. La fille de la princesse Caroline et du regretté Stefano Casiraghi, âgée de 31 ans, s'y est présentée au bras de son compagnon le producteur Dimitri Rassam, fils de Carole Bouquet. Parée d'une somptueuse bague à l'annulaire de la main gauche, la jeune femme éprise de philosophie rayonnait littéralement et, après avoir vécu le début de son idylle avec Dimitri dans une relative discrétion, ne se privait pas d'afficher sa complicité avec lui, dans les regards et dans les gestes, trois semaines après l'avoir accompagné à la cérémonie des César.

Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester Strautmann, l'éclosion

Deux ans après sa toute première participation au Bal de la Rose, sa demi-soeur la princesse Alexandra de Hanovre, 18 ans, faisait son retour dans la Salle des Etoiles pour le rendez-vous glamour inaugurant le calendrier des festivités de l'année en principauté. Et cette fois accompagnée, elle aussi : les choses deviennent de toute évidence très sérieuses avec Ben-Sylvester Strautmann, son amoureux depuis la fin de l'année 2016... A peine un an après la première publicité de leur histoire, le jeune homme de bonne famille, issu d'un clan qui a fait fortune en Allemagne dans le commerce des engins agricoles et fils de parents qui travaillent dans le milieu bancaire à Monaco, l'accompagnait d'ailleurs plus tôt ce mois-ci au mariage de son demi-frère le prince Christian de Hanovre. Avec son 1m96, le jeune Allemand, basketteur de haut niveau en principauté, est plutôt difficile à cacher, et Alexandra semblait de toute façon, bien au contraire, très heureuse de s'afficher aussi officiellement avec celui qui fait battre son coeur - même s'il n'a pas pris la pose au côté de sa belle en robe de princesse pour les photos de groupe autour de la princesse Caroline et de Karl Lagerfeld, une étape à la fois !

Au rayon des amours des enfants de la soeur aînée du prince Albert II de Monaco - qui était pour sa part absent pour cause de mission scientifique à bord du Yersin dans le Pacifique -, c'est avec un indéniable plaisir qu'on retrouvait une nouvelle fois Pierre Casiraghi, 30 ans, et sa magnifique épouse, la journaliste Beatrice Borromeo, formant un couple d'un glamour à couper le souffle. Le tout dans un décor garni de pas moins de 14 000 roses et fleurs...

New York, New York

Le clan princier s'est mêlé aux quelque 900 convives réunis dans la Salle des Etoiles transformée cette année en réplique de Manhattan, chaque édition du Bal de la Rose étant une invitation au voyage. Après Cuba et Vienne lors des deux précédentes éditions, le rendez-vous 2018 mettait le cap sur la Grosse Pomme, avec notamment des dessins de Sempé pour créer cette illusion. La princesse Caroline avait par ailleurs sollicité le célèbre bluesman Taj Mahal, frère de la défunte Carole Fredericks et natif de New York, pour l'animation musicale ; dès les répétitions, à quelques moments de la soirée, on voyait à son enthousiasme qu'elle était ravie qu'il ait accepté l'invitation, à l'instar des danseurs du Pokemon Crew.

Au cours du dîner, Stéphane Bern a repris son rôle de maître de cérémonie de la traditionnelle tombola de cette manifestation qui, à 800 euros le couvert, permet de financer les actions de la Fondation Princesse Grace. Dans le public, des personnalités telles que l'ex-pilote automobile Jacky Ickx et son épouse Khadja Nin, l'actrice Rebecca Hampton, Victoria Silvstedt, Lady Monika Bacardi, le vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev, le financier Eric Knight, la créatrice Isabell Kristensen ou encore de nombreux élus locaux avaient l'occasion de rêver d'emporter l'un des lots offerts par des maisons de prestige présentes sur le Rocher.

La fête a ensuite pris tous ses droits, la soirée se poursuivant sur la piste de danse, où les enfants de la princesse Caroline, fidèle à leur réputation, n'ont pas été les derniers à s'amuser. Ils auraient tort de s'en priver.