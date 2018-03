Alexandra de Hanovre, 18 ans : Très amoureuse au mariage de son frère Christian

Pendant près de trois jours, Lima a vibré au rythme du mariage princier de Christian de Hanovre, fils du prince allemand Ernst August de Hanovre, et d'Alessandra de Osma, fille de l'homme d'affaires péruvien Felipe de Osma. De l'arrivée au Pérou des invités de la noce et du dîner de répétition à la grande fête finale, en passant bien sûr par la cérémonie religieuse, l'événement, illuminé par la beauté et les tenues de la mariée, a ravi ses convives. Parmi eux, des couples remarquables, comme Kate Moss et son compagnon Nikolai von Bismarck, la future mariée Eugenie d'York et... sa soeur – toujours célibataire – Beatrice, ou encore Alexandra de Hanovre et son petit ami, Ben-Sylvester Strautmann.

À 18 ans, la benjamine des quatre enfants de la princesse Caroline de Hanovre vit sa première grande histoire d'amour au grand jour, ce qui suffit en soi à attester de sa force et sa solidité. Tout juste un an après la révélation de cette romance, suite à la présence le 15 mars 2017 des deux jeunes gens dans les gradins du Stade Louis-II à Monaco à l'occasion du huitième de finale de Ligue des Champions de l'ASM contre Manchester City, Alexandra était d'ailleurs du déplacement à Lima avec Ben-Sylvester pour les noces de son demi-frère le prince Christian de Hanovre et d'Alessandra de Osma, dont elle a eu l'honneur de porter la traîne de la robe. Cela devient très officiel... Le jeune couple, qu'on avait aussi pu repérer ensuite dans les tribunes du Masters de Monte-Carlo, avait en effet déjà assisté en 2017 au mariage du prince Ernst August de Hanovre, frère aîné de Christian, et d'Ekaterina Malysheva.

Cette fois, la princesse Caroline n'avait pas fait le voyage, pas plus que ses deux plus grands enfants, Andrea et Charlotte Casiraghi, alors que tous avaient assisté en novembre dernier à Londres à l'union civile de Christian et celle que ses amis appellent "Sassa". Mais Alexandra de Hanovre pouvait en revanche compter sur la compagnie de son autre grand demi-frère, Pierre Casiraghi, présent en Amérique du Sud sans son épouse Beatrice Borromeo (manifestement restée à la maison avec leur fils Stefano, qui vient d'avoir un an).

Un beau parti... difficile à cacher !

Difficile pour Ben-Sylvester Strautmann de passer inaperçu : le jeune homme, issu d'une famille de Basse-Saxe (Land d'origine du prince Ernst August de Hanovre) qui a fait fortune dans le commerce d'engins agricoles, mesure 1,96 mètre, un atout de taille dont profite l'équipe nationale -18 ans de basket-ball de la principauté de Monaco. Basketteur, mais aussi DJ à ses heures, l'amoureux de la princesse Alexandra a grandi sur le Rocher : ses parents, qui s'y sont installés alors qu'il était encore enfant, y travaillent tous deux dans le milieu bancaire – Sabine, sa mère, à la banque Sarasin, et Joachim, son père, à la Compagnie monégasque de banque (CMB Monaco).

Fait amusant : si la presse du coeur estime que l'idylle des deux jeunes gens a débuté en novembre 2016 (un mois au cours duquel ils participèrent ensemble à la course caritative No Finish Line), Ben-Sylvester Strautmann avait déjà rencontré sa belle-mère en puissance bien avant... En 2012, la princesse Caroline lui avait en effet décerné la médaille d'honneur de La Fête des Sports !

Alors que la princesse Stéphanie de Monaco se prépare depuis peu à marier pour la première fois l'un de ses enfants – Louis Ducruet, 25 ans, récemment fiancé –, Caroline de Hanovre, elle qui a déjà vu deux de ses trois grands enfants, Andrea et Pierre Casiraghi, convoler, doit observer avec attention le bonheur grandissant de sa petite dernière...