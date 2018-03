Louis Ducruet fiancé : Sa jolie Marie célèbre leurs six ans d'amour

Prochainement, on ne sait pas encore exactement quand, Louis Ducruet épousera Marie Chevallier. Le fils de 25 ans de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet a annoncé leurs fiançailles, survenues lors de leur récent voyage au Vietnam, sur sa page Instagram. Quelques heures auparavant, le palais princier de Monaco avait officialisé la grande nouvelle par la voix d'un communiqué. Très bref, celui-ci disait : "S.A.S. la Princesse Stéphanie a la joie de vous faire part des fiançailles de son fils Louis Ducruet avec Mademoiselle Marie Chevallier." Aucune indication n'a depuis été donnée sur une possible date de mariage, les amoureux n'en sont peut-être pas encore là.

Cet engagement des plus sérieux arrive après plusieurs années passées ensemble, six très exactement. Marie Chevallier a tenu à célébrer cet anniversaire sur sa page Instagram. "Hourra à six années de pur bonheur ! Une photo pour chaque année #iloveyou #6years #2012 #oldtimes", a ainsi publié la ravissante jeune femme le 1er mars 2018, replongeant dans les archives de leurs albums photo. La dernière image date d'il y a quelques jours, lorsque Louis Ducruet lui avait demandé sa main de façon très romantique, sur la plage du luxueux hôtel Four Seasons Resort The Nam Hai d'Hoi An.