Louis Ducruet fiancé à Marie : Les photos de la sublime demande en mariage

Nos suppositions étaient les bonnes. Quelques heures après que le palais princier de Monaco a annoncé les fiançailles de Louis Ducruet et de sa ravissante compagne Marie Chevallier, le fils de 25 ans de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet s'est à son tour exprimé.

C'est à des milliers de kilomètres que Louis Ducret a demandé la main de sa belle comme il l'a confirmé, en photo, sur sa page Instagram qui n'est plus privée depuis quelques jours seulement. Le neveu du prince Albert de Monaco a respecté la tradition en se mettant à genou et c'est sur une sublime plage du Vietnam, d'où est originaire sa fiancée, que le jeune homme lui a demandé de partager sa vie pour l'éternité.

Pour cette grande occasion inoubliable, Louis Ducruet a enfilé un smoking blanc tandis que Marie Chevallier était vêtue d'une robe verte. À la tombée de la nuit, le couple s'est isolé sur la plage du luxueux hôtel Four Seasons Resort The Nam Hai d'Hoi An. Une demande en mariage immortalisée dans la plus grande intimité et immortalisée. "Laissez-moi vous présenter la future madame Ducruet. Elle a dit oui et nous sommes maintenant fiancés", a-t-il publié, en anglais, sur sa page Instagram.