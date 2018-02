Louis Ducruet fiancé : Le fils de Stéphanie de Monaco va se marier avec Marie

Le contenu du communiqué officiel publié par le palais princier de Monaco ce mercredi 21 février est on ne peut plus succinct. "S.A.S. la Princesse Stéphanie a la joie de vous faire part des fiançailles de son fils Louis Ducruet avec Mademoiselle Marie Chevallier", est-il simplement indiqué, sans aucun autre détail, notamment la date du mariage. Louis Ducruet et sa ravissante compagne n'en sont très probablement pas encore à cette étape.

La demande en mariage a-t-elle eu lieu au Vietnam ? Voilà qui est fort possible puisque le jeune couple se trouve actuellement en vacances en Asie, où il participe notamment à la célébration du Nouvel An chinois et de l'année du chien. Louis Ducruet tout comme Marie Chevallier ont partagé plusieurs photos de leur road trip sur Instagram, un retour aux sources pour la jeune étudiante. Jour après jour, le couple découvre de nouvelles merveilles avec enthousiasme et amour, les hashtags "#withlove" ou "love" étant publiés à plusieurs reprises par la future belle-fille de Stéphanie de Monaco mais aussi par son fils de 25 ans. Ni l'un ni l'autre n'évoque pourtant les fiançailles fraîchement officialisées malgré les nombreuses photos de couple.