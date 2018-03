Pierre Casiraghi : Veille du 1er anniversaire de son fils, objectif Vendée Globe

Passionné de sports nautiques et de voile, Pierre Casiraghi est vice-président du Yacht Club de Monaco. Du 1er au 8 juin 2018, avec un départ donné le 3 juin, se tiendra la première course offshore en double, sans escale et sans assistance, autour de la Méditerranée occidentale. La Monaco Globe Series est une épreuve sélective pour le Vendée Globe à laquelle prendra part Pierre Casiraghi en duo avec Boris Herrmann à bord de Malizia II.

Le 27 février dernier, les représentants de la Classe IMOCA (monocoques de 60 pieds) sont venus visiter les infrastructures du Yacht Club de Monaco. Ce fut l'occasion pour le club de dévoiler les grandes lignes du Monaco Globe Series à venir et, pour Pierre Casiraghi, d'évoquer sa passion pour la navigation : "C'est un réel plaisir pour nous d'accueillir ces bateaux exceptionnels et d'organiser une telle épreuve, qui va marquer – j'en suis certain – la vie du Club. C'est important de faire rêver nos jeunes de la Section Sportive en leur proposant de tels rendez-vous, avec également une démarche pédagogique et éducative. Notre volonté est de faire découvrir la Méditerranée et nous tenons à remercier nos clubs amis, tels que le Circolo della Vela Sicilia, le Yacht Club Costa Smeralda et le Club Maritimo Mahon qui ont spontanément accepté d'être associés à cette course", a déclaré le fils de Caroline de Hanovre et du regretté homme d'affaires italien Stefano Casiraghi.

Une course intense

Lors de cette présentation, Pierre Casiraghi était entouré du directeur général du Yacht Club Bernard d'Alessandri et la directrice de la Direction des Affaires maritimes de Monaco Armelle Roudot Lafon, ainsi que ainsi que certains des skippers qu'il affrontera sur la Méditerranée comme Alexia Barrier et Paul Meilhat. Ce dernier a partagé son enthousiasme : "La Monaco Globes Series est la première épreuve du championnat, qui nous emmène vers le Vendée Globe 2020 auquel j'aimerais vraiment participer. C'est important, car c'est le début de l'histoire sportive du prochain Vendée, peut-ont lire sur le site officiel du Yacht Club. Ce sera ma première course en IMOCA en Méditerranée. Les conditions de vent sont toujours difficiles avec beaucoup de stratégie, notamment au passage de la Corse et de la Sardaigne ; en tant que compétiteur, cela laisse présager beaucoup de manoeuvres... Cela va être intense... On va s'amuser !" Le rendez-vous est donc pris en juin pour cette grande course.

Le lendemain de ce rendez-vous au Yacht Club de Monaco, parions que Pierre Casiraghi a célébré avec ses proches et son épouse Beatrice Borromeo un grand événement : le 1er anniversaire de leur fils Stefano, né un 28 février et prénommé ainsi en hommage au père de Pierre décédé en 1990 dans un accident nautique. Pour l'occasion, Beatrice a posté sur son compte Instagram une photo de son petit Stefano dans les bras de son père, prenant soin de flouter son visage pour protéger son anonymat.

Quelques jours plus tard, vendredi 2 mars, Charlotte Casiraghi, la petite soeur d'Andrea et la grande soeur de Pierre Casiraghi et Alexandra de Hanovre, faisait forte impression à la cérémonie des César 2018 où elle accompagnait son chéri, le producteur Dimitri Rassam. Ce dernier, fils de Carole Bouquet et du mythique et regretté Jean-Pierre Rassam, a produit Le Brio, d'Yvan Attal. Le film a permis la victoire de Camélia Jordana dans la catégorie Meilleure espoir féminin.