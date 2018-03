César 2018 : Camélia Jordana, "pas censée pleurer", rend hommage à sa maman

Blanche Gardin a remis le César du meilleur espoir féminin à Camélia Jordana pour sa prestation dans Le Brio face à Daniel Auteuil. Sur la scène des César du Cinéma, la chanteuse et actrice n'a pu cacher son émotion.

"J'ai tenté d'écrire quelque chose parce que le film dans lequel j'ai joué parlait d'éloquence, mais j'ai pas réussi", a-t-elle déclaré avec humour avant de remercier, émue, le réalisateur Yvan Attal, son partenaire de jeu Daniel Auteuil et le producteur Dimitri Rassam.

"Quand on se donne les moyens de faire des choses et qu'on lâche pas, il se passe des trucs", a-t-elle confié ensuite, en écho à son personnage, celui de Neïla Salah, une jeune femme qui a a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate.

"J'étais pas censée pleurer... Je sais qu'on fait pas la famille, tout ça. Juste... merci à ma mère pour sa force, qui a dû arrêter l'école malgré son amour pour les mots. Et grâce à elle, je les ai racontés dans ce film, et ça donne ça", a-t-elle conclu en contenant ses larmes.

Elle succède ainsi à Oulaya Amamra, éclatante lauréate de l'édition 2017 après sa performance dans l'acclamé Divines.

Étaient nommées dans cette catégorie :

Iris Bry (Les Gardiennes)

Laetitia Dosch (Jeune femme)

Eye Haïdara (Le Sens de la fête)

Garance Marillier (Grave)