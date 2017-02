César 2017 : Oulaya Amamra, espoir en larmes, triomphe devant Lily-Rose Depp

Nicole Garcia a remis le César du Cinéma du meilleur espoir féminin à Oulaya Amamra, l'héroïne de Divines. Elle succède à Zita Hanrot, sacrée l'an dernier avec Fatima.

L'actrice, qui a été jusqu'à se faire exclure de son propre lycée pour participer au casting et à ce film, est apparue "super touchée" et très émue : "Aujourd'hui, je voudrais remercier l'équipe du film [...] C'est grâce à vous, vous m'avez éclairé par votre belle énergie. Je voudrais remercier ma mère, maman je t'aime, t'es la plus forte. Toute ma famille, mes frères et soeurs. Houda [Benyamina, la réalisatrice]. Ce rôle était magnifique. Merci d'être ma soeur, d'être cette réalisatrice. Cette année a été tellement dure... Ce César je voudrais le dédier à mon père. Papa si tu me regardes de là-haut, je voudrais te dire je t'aime, j'espère que tu es fière de moi."

Étaient nommées dans cette catégorie :

Paula Beer pour Frantz

Lily-Rose Depp pour La danseuse

Noemie Merlant pour Le Ciel Attendra

Raph dans Ma Loute