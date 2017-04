Adriana Karembeu, son envie de bébé : "Je suis tombée enceinte, je l'ai perdu"

Mariée à l'homme d'affaires Aram Ohanian (48 ans) depuis le 14 juin 2014, Adriana Karembeu (45 ans) ne désespère pas de devenir enfin maman. Interrogée par nos confrères de Paris Match, celle qui animait Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain ce 11 avril sur France 2 au côté de Michel Cymes a parlé de cet objectif qui la rendrait si heureuse...

"J'ai toujours ce désir d'avoir un enfant, absolument ! Et nous irons jusqu'au bout", a tout d'abord assumé la sublime blonde qui vit aujourd'hui, avec son homme d'affaires de mari, entre Monaco et Marrakech. Et de faire un aveu très difficile : "L'année dernière, je suis tombée enceinte et j'étais folle de bonheur ! Malheureusement, c'était un oeuf clair que j'ai perdu à sept semaines de grossesse."

Evidemment, cette désillusion a été très douloureuse pour celle qui rêve de fonder une famille avec l'être aimé. "Dans les mois qui ont suivi, je ne pouvais pas croiser une femme enceinte ou avec un bébé sans sentir les larmes me monter aux yeux. J'ai vraiment très envie de devenir maman", a-t-elle déclaré. Aussi, si Adriana et Aram ne parviennent pas à concevoir un enfant dans les mois qui viennent, le couple pourrait opter pour une autre solution. "Mon mari et moi allons essayer une dernière fois de devenir parents. Si cette tentative échoue encore, nous entamerons une procédure d'adoption", a-t-elle expliqué.

Pour finir, concernant son âge et le temps qui passe, l'ex-mannequin d'origine slovaque a avoué qu'elle avait eu un peu peur lorsqu'elle a découvert ses premières rides. "J'avais 40 ans et j'ai paniqué. C'est l'époque où, en plus, je divorçais. Pas une seule seconde je n'avais imaginé que cela pouvait m'arriver ! La beauté est un pouvoir et je me disais qu'il allait falloir que je m'en passe", s'est-elle souvenue.

Une interview à retrouver en intégralité dans Paris Match, en kiosque mercredi