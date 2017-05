Christian Karembeu remarié et (bientôt papa ?), Adriana "très contente"

Ils ont chacun refait leur vie, ont tourné la page de leur mariage en s'engageant tous deux dans une autre union. Remariée à André Ohanian depuis 2014, Adriana Karembeu n'est pas passée à côté de l'heureuse nouvelle concernant son ex-mari, l'ancien footballeur Christian Karembeu : ses récentes noces avec la sublime skieuse libanaise Jackie Chamoun, 25 ans.

Prochainement de retour en prime time sur France 2 avec Michel Cymes pour le magazine Le test qui sauve (diffusé le 6 juin à partir de 20h55), Adriana Karembeu se confie à TV Grandes chaînes. Revenant sur son parcours personnel, elle aborde sans crainte sa relation avec Christian Karembeu. Si elle avoue avoir vécu leur divorce, survenu il y a six ans, "comme une petite mort", la sublime blonde 45 ans ne garde aucune rancune, livrant une analyse lucide sur la fin de leur histoire : "Ce fut dur, vraiment. Quand il n'y a plus de bonheur, il faut pourtant avoir le courage de partir et d'aller chercher ailleurs. Même s'il y a toujours de l'amour entre deux êtres, lorsqu'on n'a plus les mêmes projets – tout simplement parce qu'on change l'un et l'autre avec le temps –, il ne faut pas rester par habitude... Surtout quand il n'y a pas d'enfant dans le couple."

À nouveau heureuse en amour, Adriana Karembeu ne pouvait que souhaiter la même chose à son premier mari. C'est ainsi qu'elle se dit "très contente" de sa récente union avec Jackie Chamoun, "parce que je crois que sa femme est enceinte", ajoute-t-elle prudemment. Une rumeur qui avait déjà éclos au moment de la célébration des noces alors que le secret semblait encore très bien gardé sur les photos publiées par les médias libanais. "Je sais à quel point il doit être heureux. Je ne peux pas lui souhaiter chose plus belle", poursuit-elle.

Je me suis crue enceinte, c'était si merveilleux

Ce désir de maternité, qu'elle n'a jamais éprouvé avec Christian, Adriana le ressent aujourd'hui plus que jamais. Mais la nature en décide malheureusement autrement. Un sujet délicat qu'elle évoque malgré tout avec transparence et optimisme. "Mon mari et moi n'avons pas perdu espoir et nous étudions toutes les solutions, y compris l'adoption. (...) Je me disais que j'avais le temps... C'était faux !", regrette-t-elle. L'ancien mannequin a pourtant eu cru au miracle, un rêve de fonder enfin une famille très vite brisé. "Il s'agissait d'un oeuf clair [sans embryon, NDLR], je n'ai pas perdu de bébé. Pendant sept semaines, je me suis crue enceinte, c'était si merveilleux. Je n'imagine pas ne pas être mère un jour. Si jamais, avec mon mari, nous n'arrivons pas à créer une famille, ce sera un immense regret", avoue-t-elle.

Mais ne vous attendez pas à ce qu'elle s'apitoie sur son sort, cela n'arrivera pas. "Je ne veux pas être Cosette. Tout le monde a des malheurs. Et moi, j'ai eu tellement de chance...", conclut-elle, en référence à sa fuite de sa Slovaquie natale et la découverte de la liberté.

L'intégralité de l'interview d'Adriana Karembeu est à découvrir dans TV Grandes chaînes, programmes du 3 au 16 juin 2017.