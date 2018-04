Adriana Karembeu bientôt maman à 46 ans : le sexe du bébé révélé

On le sait, c'est désormais officiel : Adriana Karembeu s'apprête à devenir maman pour la première fois. A 46 ans, la présentatrice et mannequin va enfin concrétiser son rêve d'enfant avec son époux, l'homme d'affaires arménien André Ohanian (48 ans). C'est le magazine Voici qui avait révélé l'heureux événement dans son édition du 30 mars 2018, dévoilant des photos de la future maman très épanouie, le baby bump bien mis en évidence. Pour le moment, les futurs parents ne se sont pas encore exprimés pour commenter ce grand bonheur.

Une semaine après cette révélation, c'est désormais au tour du magazine Public de révéler un détail qui ne manquera pas d'attendrir les fans de la belle Tchécoslovaque : le sexe du bébé. Et ça sera donc une fille pour Adriana Karembeu et André Ohanian, un petit bout qui pointera le bout de son nez au mois de juillet si l'on en croit les informations livrées par nos confrères.

L'animatrice (Les Pouvoirs extra­or­di­naires du corps humain) et comédienne (Meurtres à Étretat) avait évoqué ses envies de maternité de nombreuses fois dans les médias. "J'ai 45 ans, je n'ai pas d'enfants et j'aimerais bien avoir ce cocon familial que ma grand-mère a su créer (...). Pourquoi moi je ne peux pas reproduire la même chose ? J'en ai vraiment envie", avait-elle expliqué lors du tournage de À l'état sauvage diffusé en janvier dernier sur M6. "Ce n'est jamais trop tard, il y a beaucoup de moyens. Il faut juste s'arrêter, prendre le temps et le faire (...). J'ai eu une très belle carrière, mais à 40 ans, c'est le moment de se poser, de faire un bilan (...). Ce rêve de créer une famille ce serait magnifique", avait-elle ajouté.

Certains rêves ont toujours une chance de devenir réalité, la preuve avec sa belle histoire. Encore toutes nos félicitations aux futurs parents !