Adriana Karembeu fusionnelle avec sa fille Nina : "Rien ne passera avant"

Adriana Karembeu (47 ans) est l'heureuse maman d'une petite Nina depuis le 17 août 2018. L'animatrice, mariée à l'homme d'affaires Aram Ohanian depuis juin 2014, a accordé une interview au magazine Télé Loisirs dans laquelle elle se confie sur sa nouvelle vie auprès de sa princesse...

"L'arrivée de Nina a été un véritable tremblement de terre : tout est retombé à sa place, mais à une autre place, beaucoup plus logique, évidente... je me réveille le matin le sourire aux lèvres, tout est parfait", a commencé Adriana avec bonheur.

Maman heureuse, la divine Adriana Karembeu n'est donc pas pressée de multiplier les projets professionnels et aspire même, au contraire, à passer le plus de temps possible auprès de sa princesse. "J'ai refusé de participer à des tournages, car ma fille était trop petite. On m'a proposé un premier rôle dans une série, je crois que cela durait vingt-cinq jours. (...) Ce n'était pas possible. Maintenant, je me suis fixé des priorités : c'est la première fois que j'ai un bébé et rien ne passera avant", a-t-elle assuré.

Si le couple a engagé une nourrice à Marrakech – où il possède une résidence –, Adriana Karembeu ne se résout pas à délaisser son bébé trop longtemps. "Je pourrais en profiter, respirer un peu, mais dans mon coeur, je suis moins à l'aise. Je souffre de la présence de la nounou, je n'aime pas ça, même si elle est formidable. Quand je ne suis pas avec ma fille, il y a quelque chose qui me manque...", a-t-elle avoué.

Une relation fusionnelle !

