Adriana Karembeu maman inquiète pour Nina : confidences sur sa fille

Adriana Karembeu est à 47 ans l'heureuse maman de Nina (9 mois). L'animatrice, mariée à l'homme d'affaires Aram Ohanian, a accordé une interview au magazine Nous deux. Elle s'y confie comme rarement sur son couple et son enfant.

Être enceinte à 46 ans est souvent synonyme de grossesse difficile. La belle blonde ne dira pas le contraire et ne cache pas avoir été quotidiennement inquiète. L'ex-mannequin explique : "J'ai eu peur de perdre mon bébé, chaque jour, jusqu'au dernier. C'était une crainte très violente qui me prenait aux tripes, et je ne voulais pas communiquer mes angoisses à Aram." Heureusement, tout s'est bien passé pour Adriana Karembeu qui est aujourd'hui la plus heureuse des mamans. Mais la sublime quadragénaire a aujourd'hui un regret : "ne pas voir été maman plus tôt" pour avoir plein d'enfants.

Celle qui a perdu beaucoup de poids pendant sa grossesse a aussi fait des confidences sur sa petite Nina, un bébé en or ! "Elle est d'un calme exceptionnel. J'ai la chance d'avoir une fille qui ne pleure jamais. Je veux la rendre heureuse, mais ce n'est pas bon d'étouffer un enfant avec ses angoisses. Je suis une maman inquiète et très présente." Et d'ajouter : "J'ai toujours pensé qu'un enfant devait être le symbole de l'amour que j'ai pour mon mari, et Nina ressemble tellement à Aram que j'ai l'impression d'avoir mon homme en miniature à la maison."

Consciente que l'arrivée d'un enfant peut perturber l'équilibre d'un couple, Adriana Karembeu fait "très attention à rester femme" et à ne pas "s'enfermer dans son rôle de mère". "Je crois que notre couple est encore plus soudé" conclut-elle sur ce sujet.

