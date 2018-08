Adriana Karembeu future maman impatiente : "Il est bien au chaud le bébé"

Adriana Karembeu a fait une apparition remarquée lundi 13 août 2018 sur les réseaux sociaux. Enceinte pour la première fois - d'une petite fille -, l'ex-mannequin de 46 ans est aux anges avec son mari Aram Ohanian, qu'elle a épousé en juin 2014, et tous deux sont très impatients de faire la connaissance de leur petit bout de chou. Très complices, ils aiment dévoiler des moments de leur intimité.

La belle blonde a donc partagé une nouvelle publication avec ses nombreux abonnés sur Instagram. Et cette fois-ci, elle nous emmenait à sa dernière visite médicale à travers une photo où son compagnon et elle s'affichaient tout sourire. "Il est bien au chaud le bébé !", a-t-elle écrit en légende.

Si elle se montre pressée d'accoucher, la naissance devrait être imminente. Pour preuve, sa fille manifeste également beaucoup d'agitation, comme l'indiquait Adriana dans l'émission Sept à Huit du 22 juillet dernier. "Elle me donne des coups de pied dans les côtes, c'est trop marrant ! (...) C'est rassurant."

Ce bébé est un véritable miracle pour l'ancienne épouse du footballeur Christian Karembeu - lequel aimerait qu'elle ne porte plus son nom de famille. En effet, après avoir vécu une fausse couche et deux fécondations in vitro infructueuses, son rêve d'être maman s'est finalement réalisé. Plus heureuse que jamais, elle a déjà tout prévu pour l'arrivée de bébé, comme elle le confiait au magazine Gala : "Pour l'instant, je n'ai pas pris de nounou et je compte allaiter six mois si tout va bien. À mon avis, le plus important, c'est que ma fille soit entourée d'amour et qu'elle puisse avoir confiance en elle plus tard."