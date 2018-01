Adrienne Pauly s'explique : Retour inespéré après des années d'errance

Après la publication de son premier album en 2006, porté par le tube J'veux un mec, Adrienne Pauly a joué dans le dernier film de Claude Chabrol, Bellamy (2009), puis dans deux téléfilms : La Tueuse, pour Arte, qui lui vaut le Prix de la Meilleure interprétation féminine au Festival du film de télévision de Luchon en février 2010, et dans Mystères au Moulin Rouge, l'année suivante. La chanteuse a ensuite disparu sans crier gare...

J'veux un steak

Sur une vidéo publiée sur son compte Youtube et intitulée Balade nocturne, Adrienne Pauly raconte qu'elle a travaillé toutes ces années sur son second album. Elle cherchait un musicien avec qui écrire, le trouvait, enregistrait une maquette, puis rencontrait quelqu'un d'autre et ainsi de suite... Si bien que l'album n'était jamais terminé. Douze ans après la sortie de son premier disque, Adrienne Pauly est enfin de retour avec A vos amours, porté par l'excellent L'Excusemoihiste et son très joli clip avec Jackie Berroyer et Catherine Laborde en invités. Comment la chanteuse est-elle parvenue à revenir et, surtout, comment en est-elle arrivée à disparaître si longtemps ?

Libération lui consacre son grand portrait, dans son édition du lundi 22 janvier 2018. Notre confrère écrit : "Le milieu voit l'amie des chats en mistigri ingérable, excessive." L'intéressée dément : "Je suis certainement quelqu'un d'intense, anxieux et maso qui, à un moment, n'avait pas les codes et s'est perdu dans un forme de trop-plein. Pourtant, je crois être une fille simple, spontanée, trop sans doute, qui ne supporte pas le rapport de force et aspire à la normalité. En réalité, je cherchais juste les bonnes personnes pour continuer à faire de la musique et me retrouvais devant une assiette de macaron au George V, à discuter avec des gens de l'industrie, musicale tenant un langage de com : 'C'est quoi ta story ? Ton concept ?'"

Rencontres professionnelles et sentimentales "foireuses" s'enchaînent, comme les années. "Tes potes commencent à faire des enfants, et toi, tu plonges dans un une vi mi-ado mi-Bukowksi, où tu te bourres la gueule, seule, le soir, dans un coin du bar", confie Adrienne Pauly. À force de tourner en rond, l'argent vient à manquer. Sur Youtube, elle explique avec humour que de J'veux un mec, elle est passée à "J'veux un steak". Depuis deux ans, écrit Libération, Adrienne Pauly vit grâce à l'aide de ses parents.

Il y a quatre ans, Adrienne Pauly rencontre le musicien Gaby Concato. À ses côtés, elle entrevoie la "sortie du tunnel". En tout cas, elle boucle enfin son deuxième album qui est sorti le 19 janvier 2018. À 40 ans, c'est comme recommencer à zéro et se présenter de nouveau au public. Ce qu'elle fera sur scène dès le mois de février.