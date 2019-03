Agathe Auproux atteinte d'un cancer : première déclaration après l'annonce...

Lundi 11 mars 2019, Agathe Auproux annonçait une bien triste nouvelle sur Instagram. La jolie brune de 27 ans est atteinte d'un cancer, un lymphome plus précisément. Après le soutien de ses camarades de Balance ton post et de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), la chroniqueuse s'exprime de nouveau.

Ce mardi 12 mars 2019, la jolie brunette a de nouveau pris la parole en story sur Instagram. "Tous vos messages. C'est fou. À ceux qui me remercient de briser un tabou, d'avoir parlé publiquement : vos témoignages par milliers, sur vos combats, souvent bien plus durs que le mien, forcent le respect et l'admiration. Je suis tellement touchée par vos mots, votre résilience, par la vérité de ce qu'on partage aujourd'hui", écrit Agathe Auproux. Et de poursuivre : "Je vous le répète, je vais bien. Le cancer lui, pas vraiment mdr. Je pense fort à vous tous. Et on va continuer de rigoler ici. Évidemment. C'est primordial. Je ne m'attendais pas à tant de réactions. Ni à tant d'amour. Merci. Infiniment." Un joli message d'espoir de la part de la jeune femme qui se bat contre la maladie depuis déjà trois mois.

Kelly Vedovelli enterre la hache de guerre

Le soir même de son annonce choc, Agathe Auproux a eu la belle surprise de voir ses collègues de C8 lui adresser de jolis mots. "J'étais au courant depuis plusieurs mois, on est tous là pour la soutenir. Elle va bien, elle sera avec nous jeudi dans Balance ton post. Elle a été très bien prise en charge. Elle voulait absolument en parler, elle en avait marre de mentir... Elle perd ses cheveux donc elle ne voulait pas que les gens se demandent pourquoi elle a moins de cheveux, pourquoi elle met des cols roulés alors que c'est pour cacher un cathéter... Elle est toujours avec nous bien sûr, on la soutient à fond, vous le savez TPMP c'est une famille. On est soudés", avait lancé Cyril Hanouna.

Dans la foulée, Kelly Vedovelli, chroniqueuse de TPMP avec qui Agathe Auproux n'est pas en très bons termes, avait également tenu à adresser un message à la belle brune. "Tout mon soutien, Agathe Auproux. C'est face à ces moments difficiles que l'on réalise que beaucoup de choses futiles prennent souvent bien trop d'importance", a-t-elle lancé sur Twitter. Un message touchant de la part de la jolie blonde.

Pour rappel, Agathe Auproux a laissé ses fans sous le choc en révélant souffrir d'un cancer et suivre une chimiothérapie depuis mi-décembre. "Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placé sous ma peau. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage", avait déclaré l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste.