Agathe Auproux quitte Touche pas à mon poste !

Ce jeudi 30 août 2018, c'est avec surprise qu'on apprend le départ d'Agathe Auproux de Touche pas à mon poste sur C8. Nos confrères de 20 Minutes ont assuré que la belle brunette ne ferait plus partie de la bande des chroniqueurs de Cyril Hanouna à la rentrée.

Cette annonce est d'autant plus étonnante qu'Agathe Auproux avait bel et bien confirmé son retour dans TPMP avant de partir en vacances. Néanmoins, que ses fans se rassurent, la "meilleure ennemie" de Kelly Vedovelli ne quitte pas C8 et débarquera dans Balance ton post, la nouvelle émission de Cyril Hanouna qui sera diffusée le vendredi en deuxième partie de soirée. Toujours aux côtés de Baba, la jeune femme de 26 ans rejoindra Éric Naulleau, Bernard Laporte, Doc Gynéco ou encore Bertrand Chameroy.

D'après nos confrères de 20 Minutes, c'est Cyril Hanouna qui a pris cette décision, trouvant le profil d'Agathe Auproux plus compatible avec le concept de son nouveau programme.