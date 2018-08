Touche pas à mon poste : Cyril Hanouna perd l'une de ses chroniqueuses

Rokhaya Diallo a fait une annonce surprenante lundi 20 août 2018 sur son compte Twitter. Après un an autour de la table de Cyril Hanouna, la journaliste et auteure a révélé quitter son rôle de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste ! et précise ne pas rejoindre le nouveau talk show de l'animateur qui sera diffusé chaque vendredi soir en deuxième partie de soirée : "Eh oui, je quitte bien @TPMP mais je ne rejoins pas #BalanceTonPoste. Merci à @CyrilHanouna pour sa confiance et pour cette saison très riche. C'était un réel plaisir de parcourir ce bout de chemin avec la famille #TPMP. Bonne continuation à tous.tes!", explique-t-elle.

Malgré ses brèves apparitions à l'écran (en moyenne une fois par semaine), Rokhaya Diallo aura malgré tout marqué la saison 2017-2018 de l'émission à succès de C8, notamment pour son franc-parler. Une qualité qu'elle a notamment démontrée lors de son clash avec son confrère Bernard de la Villardière au sujet du port du voile. Elle rejoint ainsi la liste des nombreux chroniqueurs à ne pas avoir fait long feu sur le plateau du trublion du PAF, comme Aurore Castaldi, Pierre Ménès, Rachid Arhab ou encore Yasmine Golotchoglova.

Si ce départ était inattendu et survient après l'envol de Camille Combal et Julien Courbet, Cyril Hanouna peut se consoler avec ses nouvelles recrues Doc Gyneco et Eric Naulleau mais aussi avec les retours d'anciennes personnalités phares comme Nabilla et Bertrand Chameroy.