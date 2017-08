TPMP – Yasmine Golotchoglova : Une nouvelle chroniqueuse très sensuelle

Cette nouvelle chroniqueuse risque de faire beaucoup parler d'elle ! À quelques jours du lancement (le 4 septembre) de la nouvelle saison revue et corrigée de Touche pas à mon poste sur C8, le site Non Stop Hanouna a dévoilé l'identité d'une très jolie nouvelle recrue. Son nom ? Yasmine Golotchoglova.

Experte en mode et en maquillage, cette ravissante rouquine de 21 ans a été recrutée par Cyril Hanouna pour tenter sa chance dans la huitième saison du programme.

C'est grâce aux réseaux sociaux que "la meuf au cheveux rouges", comme elle se définit sur Instagram, a été repérée. La production est tombée sous son charme et l'a contactée pour ce qu'elle appelle déjà "une incroyable aventure". Certainement impatiente de commencer mais aussi un peu intimidée, la belle espère ne pas "décevoir les chroniqueurs et les fanzouzes".

En attendant de la découvrir à la télévision, il est possible d'en savoir plus sur elle grâce à son compte Instagram. Et le moins que l'on puisse dire en le fouillant, c'est que l'experte est belle, sexy et qu'elle a du style !