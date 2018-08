Agathe Auproux lassée : Sa décision radicale avant son retour dans TPMP

La fin des vacances approche pour Agathe Auproux ! Dès la rentrée, la jeune femme de 26 ans reprendra son poste de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste sur C8. Si elle retrouvera Cyril Hanouna et ses camarades, la "meilleure ennemie" de Kelly Vedovelli a pris une décision radicale pour se sentir mieux...

A la grande surprise générale des internautes, Agathe Auproux a décidé de désactiver son compte Twitter. La belle brunette a assuré que "c'était l'une des meilleures décisions de sa vie" dans sa story Instagram. "Rien n 'a été suspendu. J'ai désactivé mon compte Twitter (et certaines devraient le faire aussi pour le bien de tous et d'Internet, vous avez l'option) car je n'en ai plus vraiment l'utilité surtout en vacances en famille ! Instagram est plus approprié. Bisous d'amour", a-t-elle expliqué le 15 août dernier.

Agathe Auproux en a profité pour apporter son soutien à Issa Doumbia, son collègue dans Touche pas à mon poste, qui a également désactivé son compte Twitter. Le comédien avait été droit au but le 18 août 2018. "J'ai quitté haine land. Tout va bien, je n'ai eu aucun problème, c'est juste devenu un lieu de haine. Et moi j'aime les gens. Donc, pas compatible", déclarait-il. Mais que les fans se rassurent, Agathe Auproux et Issa Doumbia restent disponibles sur Instagram.