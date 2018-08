Issa Doumbia : Pourquoi il a quitté Twitter

"J'ai quitté haine land". C'est avec ce message très cash qu'est apparu Issa Doumbia sur Instagram, ce vendredi 17 août 2018. En faisant référence au réseau social Twitter, le comédien et humoriste a annoncé à tous ses followers sa décision de s'en éloigner.

La raison ? Les commentaires haineux qui défilent à tout bout de champs. Un trop plein de malveillance auquel le chroniqueur de Touche pas à mon poste ! n'a plus voulu être confronté, comme il l'explique : "Tout va bien, je n'ai eu aucun problème, c'est juste devenu un lieu de haine. Et moi j'aime les gens. Donc, pas compatible."

Que ses fans se rassurent, Issa Doumbia, n'a pas l'air d'avoir l'intention de fermer ses autres plateformes de partage et notamment Instagram, sur lequel il poste régulièrement des instants de son quotidien. Il a d'ailleurs fait le buzz au moment de la Coupe du monde 2018. Dans les tribunes de Russie, pour assister aux matchs de l'équipe de France, le jeune homme passait du bon temps avec Black M, Agathe Auproux ou encore Rachel Legrain-Trapani.

Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité connue préfère faire ses adieux au petit oiseau bleu. En 2016, le chanteur Christophe Willem quitte Twitter après avoir été victime de harcèlement. Même conséquence en 2017 pour Michel Cymes, qui déplorait "des réactions dégueulasses" au journal Le Point. Plus récemment, c'est l'animatrice Karine Le Marchand qui a fait les frais des haters sur la Toile. Le 12 mars dernier, elle annonçait son choix de ne plus utiliser l'application : "Malheureusement, Twitter aujourd'hui est devenu un tel déversoir de haine que je n'ai plus de plaisir à communiquer", déclarait-elle à travers un communiqué.