Issa Doumbia en couple et amoureux : Tendre photo avec sa compagne sur Instagram

Une tendre photo en amoureux qui a fait réagir les internautes. "Trop mignons tous les deux", "Vous êtes adorables", ont lancé certains. D'autres ont quant à eux souhaité savoir qui est cette mystérieuse jeune femme. Car, pour rappel, Issa Doumbia a déjà posté quelques rares photos de sa compagne et lui... sans jamais dévoiler son identité ni son visage.

Ainsi, en avril dernier, l'heureuse élue du coeur d'Issa Doumbia apparaissait de dos sur l'Instagram du comédien de 34 ans. Anticipant les interrogations des internautes, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) avait alors écrit : "Ma moitié, mon atout, mon avenir, mon futur et mon présent... Mon jardin secret. Et non... Pas de nom ni de visage..."

Le couple illustre à moitié l'adage "pour vivre heureux, vivons cachés" et cela semble suffire...