Issa Doumbia, 30 kg en moins : Confidences sur son incroyable perte de poids

Mardi 13 juin 2017, Issa Doumbia s'est confié sur son régime minceur dans Quotidien. Face à Yann Barthès, l'acteur venu faire la promotion du film La Colle – dans lequel il donne la réplique à Arthur Mazet et à Karidja Touré, eux aussi invités sur le plateau de TMC – a alors révélé avoir perdu pas moins de 30 kilos.

"A priori, c'est énorme mais j'avais beaucoup beaucoup de poids, et j'en ai encore beaucoup, donc je continue à essayer d'en perdre", a expliqué Issa Doumbia. Et afin de l'aider à atteindre son objectif, le chroniqueur de Touche pas à mon poste s'est entouré de coachs ainsi que d'une nutritionniste.

Sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à partager des vidéos de ses efforts sportifs. Sur le plateau de Quotidien, l'humoriste et comédien a alors expliqué que c'était une manière pour lui "d'encourager les autres". "Si j'arrive à motiver les gens, tant mieux, a-t-il confié. J'ai plein de messages de personnes qui le font en même temps que moi et qui sont hyper motivées, et ça me motive aussi."

Mais, suivre un tel entraînement physique ne doit pas être facile tous les jours. "Il y a des moments où c'est compliqué, a concédé Issa Doumbia. Mais ça va."

En mars dernier, l'acteur de Nos chers voisins avait révélé qu'il avait commencé à prendre du poids au moment de la séparation de ses parents. Alors âgé de 19 ans, il avait "eu du mal à vivre" cet épisode de sa vie. "Je n'ai cessé de monter [en poids, NDLR]", avait-il déclaré à Énora Malagré dans l'émission Le Van, sur CSTAR.