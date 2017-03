Issa Doumbia : Le triste déclic qui lui a fait prendre du poids !

Invité dans Le Van (CSTAR) lundi 27 mars 2017, Issa Doumbia s'est livré sans détour à Énora Malagré sur l'événement qui a bouleversé sa vie et lui a fait prendre du poids. Une confidence suivie par 61 000 téléspectateurs, soit 0,7% de part de marché.

L'humoriste avait 19 ans lorsque ses parents se sont séparés, il vivait encore au domicile familial. Une séparation "très compliquée" à vivre malgré son âge plutôt avancé comme il le fait remarquer à la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) : "J'ai eu du mal à le vivre. D'ailleurs, c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à prendre du poids. Je n'ai cessé de monter."

Mais ce n'est pas parce qu'il s'est réfugié dans la nourriture qu'Issa Doumbia – qui a perdu un peu plus de 30 kilos depuis novembre dernier – a vu sa balance s'affoler d'un coup comme il a tenu à le préciser. Il a tout simplement cessé toutes ses activités physiques : "Je faisais du rugby (...). J'avais un poste quand même de costaud dans mon équipe et je kiffais ça (...). Mais j'ai tout arrêté. C'est toujours triste d'avoir une famille qui se sépare."

Issa Doumbia a également cessé de se rendre au lycée et se fait rapidement prendre par sa maman. C'est alors qu'il lui confie sa passion pour le théâtre et qu'il tentera de percer dans le milieu. Une mission plus que réussie puisqu'il est aujourd'hui à l'affiche de son one-man show Première Consultation. Il est également apparu dans plusieurs films (Beur sur la ville en 2011 ou encore Le Crocodile du Botswanga en 2014) et est l'une des stars de la série de TF1 Nos chers voisins, dont le tournage est actuellement suspendu.

En effet, Joy Esther (l'interprète de Chloé) a récemment dévoilé la nouvelle sur Instagram, en précisent qu'il ne s'agissait "pas d'une décision définitive". "La série continuera malgré tout a être diffusée. Évidemment, nous sommes tous un peu triste de cette décision mais cinq ans de tournage, c'est déjà une belle aventure avec ces équipes de malade", a-t-elle également écrit.