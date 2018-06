Karine Le Marchand, son départ de Twitter : Les raisons de ce choix radical !

En mars dernier, Karine Le Marchand prenait la décision radicale de quitter Twitter. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Puremédias, l'animatrice de L'amour est dans le pré (M6) explique qu'il s'agissait là d'un choix mûrement réfléchi.

"Ça a commencé à me déranger avec Une ambition intime. À ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte à quel point Twitter était devenu un déversoir de haine. Notamment de la part des gens qui prônent une tolérance totale sur certains comportements mais qui voulaient me faire écarteler sur la place publique parce que je mets en avant des choses qu'ils détestent", déplore la complice de JoeyStarr. Et de poursuivre : "Au départ, je m'étais mise sur Twitter pour commenter L'amour est dans le pré avec les téléspectateurs. Malheureusement, la presse ne faisant plus recette, je me suis aperçue que mes tweets étaient instrumentalisés. Pour me préserver, je suis partie. Je peux vous dire que ça procure un vrai sentiment de liberté."

Évoquant le cas d'Anne-Sophie Lapix, qui a récemment quitté Twitter avant d'y revenir après une déclaration sur les footballeurs, Karine Le Marchand estime que les internautes constituent "une population qui est dans le clash immédiat" : "Ils vous pointent du doigt et disent 'C'est honteux ! Brûlons la sorcière !' et deux secondes après, ils recommencent avec quelqu'un d'autre."

Alors que ses live-tweets lors de la diffusion de son émission de dating permettait un certain échange avec le public, Karine Le Marchand assure que M6 ne lui a en aucun cas demandé de rester sur le site de micro-blogging. "Il n'en ont rien à faire. Ils savent qui est leur animatrice. M6, ce n'est pas George Orwell, ils n'essayent pas de le contrôler !", lâche-t-elle.

Les fans de la jolie brune de 49 ans peuvent ainsi la suivre sur son compte Instagram, où elle partage notamment des photos de vacances ou de son quotidien à Paris.