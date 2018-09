Agathe Auproux dans TPMP, son gros râteau à Doc Gynéco : "Tu n'es pas mon style"

Le 27 septembre 2018, Agathe Auproux a fait son grand retour dans Touche pas à mon poste sur C8 après avoir annoncé son départ en août dernier. L'ex-chroniqueuse a préféré se consacrer entièrement à Balance ton post !, le nouveau rendez-vous de Cyril Hanouna. Pour assurer la promotion du programme où elle commente l'actualité, la belle brunette de 26 ans n'a pas hésité à retrouver ses anciens camarades en compagnie d'un Doc Gynéco sous le charme. Ce dernier, en effet, lui a même déclaré sa flamme.

C'est Cyril Hanouna, très en forme, qui a lâché une bombe en direct sur le plateau : "Vous êtes secrètement amoureux", a-t-il demandé au rappeur. Alors qu'elle ne s'attendait pas à ça, Agathe Auproux a lancé un "Hein ?" très sonore. Embarrassé, Doc Gynéco a finalement confirmé les propos de Baba, avant de faire une belle déclaration d'amour à l'ancienne journaliste des Inrocks. "Elle a quelque chose qui me plaît, un espèce de neurone rose, elle est belle et intelligente", a-t-il affirmé avant de se prendre un énorme râteau.

Peu convaincue par les compliments de Doc Gynéco, Agathe Auproux a avoué qu'elle n'était pas un coeur à prendre et que le rappeur n'était pas à son goût. "Alors, je ne suis pas célibataire et non, tu n'es pas mon style du tout", a-t-elle lancé à son camarade. Oups ! Fort heureusement, Doc Gynéco a pu compter sur le soutien de Cyril Hanouna. "Ce n'est pas grave. C'est un grand séducteur, intelligent, beau et sympathique. Si j'étais une meuf, je t'enlèverai ton bonnet", a conclu l'animateur de TPMP.