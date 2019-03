Agathe Auproux, son cancer : "Moments d'extrême fatigue", fièvre... "Mais ça va"

Le 11 mars 2019, Agathe Auproux a révélé être atteinte d'un cancer, un lymphome plus exactement, et suivre une chimiothérapie depuis décembre 2018. Depuis, ses abonnés ont de nombreuses interrogations concernant sa santé, des questions auxquelles la chroniqueuse de Balance ton post (C8) âgée de 27 ans répond sans tabou.

Vendredi 29 mars, elle a organisé une session de questions/réponses sur Instagram. Et l'un de ses abonnés lui a demandé des nouvelles de sa santé. "Ça va. Mais quand j'enlève les filtres, on voit que je suis quand même fatiguée. J'ai des moments d'extrême fatigue toute la journée. J'ai coupé mon téléphone et au lit. J'avais un peu de fièvre. Mais là ça va mieux, je continue le traitement et ça va bien", a répondu l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Agathe Auproux a ensuite précisé à un autre internaute qu'elle répondait "très bien au traitement", qu'elle le supportait très bien. "J'ai encore quelques séances de chimio d'ici la fin du mois de mai", a-t-elle conclu.

Révélation de son cancer

"Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placer sous ma peau, indiquait la belle brune le 11 mars dernier. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage." A la suite de cette révélation, la belle brune a reçu de nombreux messages de soutien. Elle a donc remercié tout le monde sur Instagram ou dans Balance ton post, le 14 mars.

Je me sens mieux dans ma vie de tous les jours. Par exemple, je ne mettais plus que des cols très hauts parce que j'avais absolument peur qu'on voie un petit bout de ce fameux cathéter et là, maintenant, je peux sortir avec des T-shirts tout à fait simples. Si on l'aperçoit, c'est pas très grave. Je peux sortir avec les cheveux dans un état... C'est pas très grave. Je vis beaucoup plus sereinement avec la maladie. Je l'ai complètement acceptée, donc je suis dans une démarche beaucoup plus honnête", avait-elle également expliqué dans l'émission animée par Cyril Hanouna.