Agathe Auproux, un recours à la chirurgie esthétique ? Sa réponse franche

Agathe Auproux est-elle une beauté naturelle ou a-t-elle déjà fait modifier son apparence ?

Interrogée sur son compte Instagram à propos d'un possible recours à la chirurgie esthétique, la très jolie chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 a mis fin au suspense ce 17 juillet 2018. À la question "Hello, as-tu déjà fait de la chirurgie ? du Botox ?", la brunette de 26 ans a répondu sans tourner autour du pot : "Ah bah non sinon j'aurais un autre physique mdr" Voilà qui est dit, Agathe Auproux est 100% naturelle.

Au cours de cette session questions/réponses, la meilleure ennemie de Kelly Vedovelli n'a d'ailleurs pas caché qu'elle recevait beaucoup de questions sur son physique... Certaines étant parfois déplacées. "Pourquoi vous me demandez tous 'Pourquoi t'es si belle ?', ça ne veut rien dire. Dans le top 3 des questions les plus posées il y a ça, 'T'as un mec ?' et 'Veux-tu m'épouser ?'. Forcez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous aime tous de ouf. Merci pour tous vos messages trop mignons." Et d'ajouter avec une précision inattendue : "Les questions vraiment trop sombres (je bloque diiiiirect) représentent environ 13% du questionnaire."