Ahmed Sylla contacté par Karine Le Marchand après s'être moqué d'elle

Jeudi 5 janvier 2017, M6 diffusait pour la première fois son adaptation du show américain Saturday Night Live, avec Gad Elmaleh comme maître de cérémonie. Tout au long de la soirée, de nombreuses personnalités ont accompagné l'humoriste afin d'offrir des parodies d'émissions hilarantes. Parmi elles, Ahmed Sylla.

La star du film L''Ascension (en salles le 25 janvier prochain) a offert une parodie hilarante de l'émission Ambition Intime (M6). Pour l'occasion, Ahmed Sylla s'était mis dans la peau de Karine Le Marchand et a livré une prestation plus vraie que nature. Rires à répétition, allusions sexuelles, complicité proche de la séduction... le portrait de l'animatrice de M6 était à mourir de rire.

Karine Le Marchand l'a d'ailleurs beaucoup apprécié. Pour preuve, elle a contacté Ahmed Sylla après la diffusion du Saturday Night Live afin de le féliciter. Le jeune homme - que l'on retrouvera dans l'émission d'Enora Malagré Le Van (CSTAR) prochainement - et la belle animatrice de 48 ans doivent même se rencontrer.

"Elle l'a très bien pris (...). On déjeune ensemble très bientôt donc je suis très content", a confié Ahmed Sylla lors de son passage dans On n'est pas couché, samedi 14 janvier 2017.

Du côté des audiences, l'émission de France 2 a rassemblé 1,28 million de téléspectateurs, soit 18,2% de part de marché.

Par contre, fini le best of d'" On n'est pas couché " le dimanche après-midi ! L'émission avait disparu de la grille dominicale de France 2 depuis les fêtes, sans que la chaîne communique sur le sujet... C'est la productrice Catherine Barma qui s'en est chargée en direct sur Europe 1, le 11 janvier, dans le Grand Direct des médias. Après un démarrage difficile sous les 700 000 curieux, le talk-show de Laurent Ruquier s'était stabilisé autour de 900 000 fidèles en début d'après-midi chaque dimanche dans sa version raccourcie, en plus de sa moyenne à 1,3 million le samedi soir pour sa diffusion intégrale. Dimanche dernier, ONPC avait fait place aux magazines de Laurent Delahousse 13 h 15, les Français et 13 h 15, l'après-midi. C'est ballot pour ceux qui ne voulaient pas se coucher tard... la rediffusion du dimanche les arrangeait bien !