Alain Bashung : Sa fille Poppée écoute parfois sa musique, "très bas"

En amont est le premier album posthume d'Alain Bashung. Il est attendu le 23 novembre 2018. Il aura fallu presque dix ans à sa veuve, l'artiste Chloé Mons, pour trouver la force de mener à bien un tel projet. Pour elle, comme pour leur fille Poppée, âgée de 17 ans, se replonger dans l'oeuvre de Bashung est toujours une expérience délicate, souvent douloureuse...

Chloé Mons présente cet album dans Gala : "D'abord il a fallu le temps du deuil, de trouver le courage de tout écouter, d'archiver - c'était beaucoup d'émotion -, et de se mettre d'accord avec la maison de disques, de rencontrer la bonne personne pour travailler sur ces inédits." Les onze chansons inédites d'En amont ont été écrites à la même époque que Bleu Pétrole, sorti fin 2008. Il s'agit du dernier album d'Alain Bashung qui lui avait valu les Victoires de la musique de l'Interprète masculin et de l'Album de chansons/variétés et du Spectacle musical, tournée ou concert de l'année le 28 février 2009. Le 14 mars suivant, le papa de Poppée succombait à un cancer.

L'écouter, c'est trop compliqué, trop intime...

À l'instar de sa mère, Poppée a un rapport particulier à la musique de son père : "Je lui ai demandé l'autre jour si elle l'écoutait, raconte Chloé Mons. Et elle m'a répondu : 'Ça m'est arrivé, mais très bas.'" C'est encore plus difficile pour Chloé Mons, qui fut sa dernière épouse et a été à ses côtés pendant douze ans. Écouter sa musique lui est presque impossible : "Ça me fait plaisir de l'entendre, comme ça, par hasard, à la radio, mais mettre un disque d'Alain, non. C'est encore trop compliqué. Trop intime."

L'actualité autour d'Alain Bashung, c'est aussi le livre Sa petite entreprise de Stéphane Deschamps, paru le 18 octobre aux éditions Hors Collection. L'auteur s'intéresse notamment à l'enfance alsacienne, peu heureuse, de l'artiste.

Quant à Chloé Mons, elle vient de publier Hôtel de l'univers, un nouvel album. Elle y collabore notamment avec l'Américain Chris Eckman (The Walkabouts), Jean-Louis Murat, mais aussi avec Helena Noguerra pour une version magique de Here Comes The Rain Again (tube d'Eurythmics) que vient hanter la voix grave d'Anna Mouglalis. À écouter de toute urgence.