Alain Delon : Jeanne Mas lui fait une proposition...

Après avoir choqué en disant qu'il voulait être enterré avec son chien Loubo, même si ce dernier venait à lui survivre, Alain Delon a reçu une proposition inattendue de la chanteuse star des années 1980, Jeanne Mas.

L'interprète de En rouge et noir a répondu à un message de la fondation 30 Millions d'amis, qui faisait le point sur la situation juridique concernant l'euthanasie d'un animal en bonne santé et a écrit : "On ne devrait jamais juger sans comprendre. Alain Delon a toujours défendu les animaux et l'angoisse que cette séparation provoque ne peut qu'être respectée. Merci @30millionsdamis de le rassurer. Je m'engage à adopter Loubo et à en prendre soin si besoin est." Une offre généreuse de la part de la chanteuse de 59 ans, connue pour son engagement en faveur des animaux et qui est végane.