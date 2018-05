Alain (Moundir 3) : Sa prise de poids avant le tournage !

Après Secret Story 10 (TFX) en 2017, Alain a accepté de se lancer dans une aventure bien différente. Avec son ancienne petite amie Laura, il a participé à Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9), dont le coup d'envoi a été donné le 21 mai 2018. Leur but ? Survivre sur une île déserte et remporter des épreuves physiques. Pour ce faire, le beau brun a continué à faire du sport et, surtout, il a pris quelques kilos en pensant que ça lui permettrait de tenir un peu plus sans nourriture.

"Au niveau de la nourriture, j'ai fait quelques petites réserves. Ça se voit d'ailleurs sur les images. Je pense qu'il y avait 5 ou 6 kilos de réserves", a-t-il confié à Purepeople lors de la conférence de presse de l'émission, le 14 mai dernier.

Alain et Laura sont aussi revenus sur leur rupture et ont expliqué pourquoi cela n'avait pas fonctionné entre eux : "On était un couple avec des hauts et des bas, un jeune couple de six mois. On avait des caractères différents donc dans Moundir, on s'attendait à ce que ça pète. Mais si tu veux aller droit au but, ce n'est pas ça qui a fait notre rupture. On s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. Maintenant, il y a beaucoup de respect entre nous, mais on n'est pas fait pour être ensemble", nous a expliqué la brunette. Et son ex de préciser : "Notre façon de vivre, la communication... toutes ces choses-là ont fait que c'est terminé."

