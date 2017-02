Alan Rickman : Sa poignante lettre d'adieu après Harry Potter

Les fans de la saga Harry Potter, comme les cinéphiles et autres aficionados, vont encore avoir les larmes aux yeux en voyant l'ultime scène d'Alan Rickman dans Les Reliques de la Mort – Partie 2. L'interprète de Severus Rogue se retrouve face à Harry, les yeux dans les yeux, avant de rendre son dernier souffle au coeur de la bataille de Poudlard.

À la sortie du tournage de ce film, le regretté Alan Rickman – décédé en janvier 2016 – avait noyé sa tristesse dans une lettre d'adieu publiée par le magazine britannique Empire en 2011. Il livre sa vive émotion au moment de quitter le sorcier et professeur de Poudlard, mais aussi remercie J.K. Rowling, l'auteure des livres, pour avoir eu l'idée de cette histoire qu'il qualifie d'"impressionnante et pleine de délicatesse".

Une lettre d'adieu bouleversante qui résonne étrangement aujourd'hui, entre la mort de Rogue dans Harry Potter et celle d'Alan Rickman dans la vie. "Je reviens tout juste du studio de doublage, où j'ai parlé au micro en tant que Severus Rogue, pour la toute dernière fois. Sur l'écran, il y avait des flashbacks de Daniel [Radcliffe], Emma [Watson], et Rupert [Grint], datant de dix ans. Ils avaient 12 ans. Je suis aussi revenu de New York récemment, et pendant que j'étais là-bas, j'ai vu Daniel chanter et danser (de manière brillante) à Broadway. Le temps de toute une vie semble s'être écoulé en quelques minutes, écrit-il visiblement ému. Trois enfants sont devenus des adultes depuis le coup de téléphone de Jo Rowling, contenant ce petit indice qui m'a persuadé qu'il y avait bien plus en Rogue qu'un costume immuable. Même si seulement trois livres étaient parus à l'époque, elle tenait d'une main sûre un récit impressionnant et plein de délicatesse. Raconter des histoires est un besoin ancestral. Mais l'histoire a besoin d'un bon conteur. Merci pour tout cela, Jo."