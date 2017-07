Albert et Charlene de Monaco vibrent à l'unisson pour "la foudre" Usain Bolt

La foudre a encore frappé vendredi 21 juillet à Monaco pour l'ultime meeting de l'un des hommes les plus rapides du monde, Usain Bolt. Le célèbre sprinteur jamaïcain de 30 ans a remporté le 100m du meeting Herculis de Monaco avec un temps plus que correct de 9"95, sous les yeux d'Albert et Charlene de Monaco, tous deux impressionnés.

Véritable star du rendez-vous sportif organisé au stade Louis II, Usain Bolt s'est vu remettre un prix spécial des mains d'Albert de Monaco, un Hercule d'or récompensant l'ensemble de ses performances lors de la compétition monégasque, et elles sont nombreuses. Un trophée largement mérité pour l'octuple champion olympique qui a réalisé par la même occasion son 50e chrono sous la barre mythique des dix secondes. En pleine tournée d'adieu avant de raccrocher pour de bon aux Mondiaux de Londres le mois prochain, Usain Bolt a ainsi ravi le public du Rocher, Albert et Charlene de Monaco y compris.

Telle une déesse dans sa longue robe verte asymétrique, décorée d'un impressionnant collier en perles multicolore, Charlene de Monaco a vécu un moment unique au stade Louis II. Ancienne sportive professionnelle, mais de natation, la maman de Gabriella et Jacques de Monaco a sans aucun doute retrouvé des sensations d'avant à présent délaissées : le goût de la compétition et la satisfaction de la performance.

Tout comme son époux, l'ancienne championne a remis des prix lors du meeting, notamment à son compatriote sud-africain Wayde van Niekerk qui a battu le record du 400m du meeting Herculis de Monaco. La princesse de 39 ans était accompagnée de la légende du saut à la perche, l'Ukrainien Sergueï Bubka.