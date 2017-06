Charlene de Monaco : Seule avec Jacques et Gabriella pour une tendre Saint-Jean

Les célébrations de la Saint-Jean en principauté de Monaco ont dû exceptionnellement se passer, vendredi 23 juin 2017, de la présence du prince Albert II de Monaco, en déplacement en Irlande, mais les Monégasques rassemblés sur la Place du Palais pour les traditionnelles festivités n'ont pas perdu au change : au balcon, la princesse Charlene les a salués en compagnie de ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella.

L'épouse du souverain, superbe en robe bleue et tout sourire, et leurs jumeaux ont assisté au spectacle donné par des groupes folkloriques, dont l'incontournable Palladienne de Monaco en costumes traditionnels, autour du feu de joie ("batafoegu", en monégasque) allumé sur le parvis. Debout sur un banc au côté de leur maman agenouillée, comme on peut l'observer dans les charmantes photos partagées par le palais princier, Gabriella et Jacques, âgés de deux ans et demi et qui n'avaient pas pris part à l'événement en 2016, ont semblé apprécier cette "fête du feu et de la lumière", qui commémore la naissance de Saint Jean le Baptiste fixée par l'Eglise au 24 juin. Ce samedi, les célébrations se poursuivent d'ailleurs dans le quartier des Moulins.