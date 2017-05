Albert II de Monaco et Pierre Casiraghi, en feu avec les champions de l'ASM

Tout était prêt pour la grande fête, il n'y avait plus qu'à ce qu'elle ait lieu : officieusement (mais pas mathématiquement) assuré du titre de champion de France de Ligue 1 depuis sa victoire le week-end dernier contre Lille, le club de l'AS Monaco a scellé son triomphe mercredi soir en battant 2-0 l'AS Saint-Étienne en match en retard. À une journée de la fin de la saison 2016-2017, qui verra les joueurs de Leonardo Jardim quitter le Rocher pour la Bretagne (déplacement à Rennes), le stade Louis-II, réputé pour être l'un des moins extravagants et peuplés de la Ligue 1, a ainsi pu célébrer ses héros.

Fidèle au poste tout au long de ces dernières semaines marquées aussi par une belle épopée jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, le prince Albert II de Monaco a exulté, brandissant fièrement l'écharpe officielle du club au côté de son président, Dmitri Rybolovlev, et de son vice-président, Vadim Vasilyev, mais aussi de son neveu Pierre Casiraghi, lui aussi assidu et euphorique, tandis que Louis Ducruet et sa compagne Marie manquaient étrangement à l'appel. Si l'ASM vient de remporter le 8e titre de champion de France de son histoire, il s'agit du premier acquis sous le règne du fils de Rainier III, disparu en 2005. C'est donc avec une très vive émotion que le souverain a vécu ces moments : "Après une saison extraordinaire, cette victoire finale à domicile est l'aboutissement de beaucoup de choses. Il y a quatre ans et demi on était en Ligue 2, on se retrouve champion de France. Il y a eu ce parcours extraordinaire en C1. Ce groupe est extraordinaire, talentueux et de très bon esprit, mené par un grand entraîneur. C'est un travail de toute une équipe, mais aussi du staff, et des supporters", a-t-il notamment déclaré au micro de Canal+.

Au moment de la cérémonie de remise du trophée, on a pu le voir éteindre avec chaleur le jeune Kylian Mbappé, sensation de cette saison monégasque et promesse d'avenir pour le football tricolore. Un prodige très courtisé : "Il y aura quelques départs forcément, de belles arrivées, mais j'espère qu'on conservera cette volonté d'aller de l'avant", a considéré le prince, interrogé par la chaîne cryptée sur les mouvements d'effectif de l'intersaison, en écho aux propos de Vadim Vasilyev : "Cela fait dix-sept ans que Monaco attendait ce titre. C'est exceptionnel, une fierté. Le bon travail paye toujours. On était en Ligue 2 il y a quatre ans. Je n'imaginais pas qu'on y arrive dans un temps si court. Nous allons tous faire pour garder les joueurs", a déclaré devant les caméras le vice-président de l'ASM, quelques minutes après avoir prononcé un discours de triomphe dans le stade.

Le joie était aussi immense chez l'entraîneur portugais de l'AS Monaco, d'ordinaire peu volubile : "C'est le trophée le plus important de ma vie d'entraîneur. On a beaucoup travaillé depuis onze mois. Mais la meilleure chose est arrivée avec ce titre", s'est-il réjoui. Avant de se faire copieusement arroser par ses protégés tandis que la fête se poursuivait dans le vestiaire, comme on peut le voir avec les images proposées par le site du quotidien L'Équipe.