Pierre Casiraghi, jeune papa, et Louis Ducruet, in love, comblés par l'AS Monaco

Souvent raillé, saison après saison, pour sonner creux, le stade Louis-II avait mercredi l'allure des très grands soirs, à guichets fermés avec 16 000 spectateurs tout prêts à s'enflammer pour l'AS Monaco en mode grand d'Europe, à l'occasion de son match retour de 8e de finale de Ligue des Champions.

Tout au long de la rencontre, le public a poussé et vibré d'enthousiasme à chaque accélération de ses protégés, et a exulté par trois fois, pour autant de buts, avant la liesse au coup de sifflet final : Monaco est qualifié pour la suite de la compétition et rarement l'enceinte monégasque aura été à ce point bouillonnante. Dans la tribune princière aussi, l'effervescence était maximale. Papa depuis le 28 février d'un petit garçon auquel il a donné le prénom de son défunt père Stefano et qu'il n'a pas encore présenté au monde, Pierre Casiraghi mettait les augures du côté des Rouge et Blanc en brandissant un maillot sur lequel était floquée la devise de la principauté, Deo juvante ("Avec l'aide de Dieu"). Sa joie en suivant le scénario propice du match, contagieuse dans les images de notre diaporama, se passe de commentaires. Fan de foot et habitué de Louis-II, son cousin Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie de Monaco, était présent à ses côtés, avec sa ravissante compagne Marie. C'est d'ailleurs avec beaucoup de tendresse et quelques baisers qu'il a fêté avec elle la réussite monégasque. Quant au prince Albert, premier supporter de l'ASM et évidemment au rendez-vous, il ne s'est pas privé d'apprécier ces moments si spéciaux au côté de Dmitri Rybolovlev et Vadim Vasyliev, respectivement président et vice-président du club de la principauté.

Une soirée idéale...

Battus – mais pas abattus – par Manchester City sur le score spectaculaire de 5-3 à l'issue d'un match aller totalement fou, les Monégasques et leur puissance offensive attendaient de pied ferme les Citizens et n'ont pas hésité à tirer les premiers contre les Anglais. Auteurs d'une première période sensationnelle, les joueurs du Rocher ont trouvé la faille dès la 8e minute par l'intermédiaire du jeune prodige Kylian Mbappé, plus que jamais attendu en équipe de France, avant de doubler la mise par l'excellent Fabinho, en position idéale sur un centre du très remuant Benjamin Mendy. À la mi-temps, l'ASM était qualifiée pour les quarts de finale de l'épreuve continentale. C'était sans compter sur une rebuffade des Mancuniens, Leroy Sané marquant de près à la 71e après un renvoi de Subasic sur une frappe de Sterling, mais rien ne semblait pouvoir entraver les hommes de Leonardo Jardim, libérés quelques minutes plus tard seulement par un coup de tête imparable de Tiémoué Bakayoko et ses cheveux argentés.

Vivement la suite !