Albert II de Monaco : Les surnoms étonnants qu'il donne à Jacques et Gabriella

Rares sont, en dehors de quelques rendez-vous avec la presse soigneusement arrangés, les occasions susceptibles d'amener le prince Albert II de Monaco à évoquer sa vie intime. Son 60e anniversaire, qu'il célèbre ce 14 mars 2018, en est une : fruit d'entretiens avec les journalistes Isabelle Rivière (Point de vue) et Peter Mikelbank (People), le livre Albert II de Monaco, l'homme et le prince, qui paraît simultanément aux éditions Fayard, contient 300 pages d'échanges riches en confidences. Celles du prince, sur son pays, le monde contemporain et l'avenir qu'il veut pour eux, et celles de l'homme, mari et père.

"Aujourd'hui, le simple fait de retrouver Jacques et Gabriella après une longue journée de travail me rend heureux", dit-il au cours de ces conversations, à propos des jumeaux auxquels son épouse la princesse Charlene a donné la vie le 10 décembre 2014. Par le passé, le souverain monégasque avait déjà confié combien il lui était difficile de laisser ses enfants pour partir travailler. "Ils sont ma plus grande satisfaction", disait-il encore tout récemment à Stéphane Bern, ami qui l'a lui aussi interrogé à l'orée de ses 60 ans, pour Le Figaro. "Avec eux, il peut enfin se détendre, ils le rendent tellement heureux ! Son grand amour est là", observe avec tendresse Charlene, qui a elle la chance de passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants, dans l'ouvrage de Rivière et Mikelbank.

Les "babas", le b.a.-ba du bonheur !

À Monaco-Matin, à qui il a accordé à la veille de son anniversaire un entretien d'une heure et demie "avec la gentillesse qui le caractérise", le prince Albert a aussi répété comment Jacques – successeur désigné dont il ne veut surtout pas "gâcher la jeunesse" – et Gabriella l'aident à rester jeune. "Lorsque le matin, en se réveillant, ils viennent sauter sur mon lit, c'est une joie incroyable, savoure-t-il. Tous les pères de famille en ont fait l'expérience. Oui, les enfants changent la vie, dans le bon sens."

Les jumeaux lui ont même doublement changé la vie, d'autant que leur naissance a été une divine surprise : "Vous n'allez peut-être pas me croire, mais Charlene n'a pas voulu me dire – et je l'ai accepté – si nous allions accueillir deux garçons, deux filles ou un garçon et une fille. Je ne l'ai découvert que lorsque Jacques et Gabriella sont nés. J'étais dans la salle de travail et, jusqu'au dernier moment, je n'ai rien su", relate-t-il dans un autre extrait de ces conversations, dévoilé par l'hebdomadaire Point de vue. Jusqu'à ce que la princesse pointe le bout de son nez, suivie de quelques minutes par son frère. Dans lequel on apprend les surnoms qu'Albert donne à ses enfants : s'il parle des deux, ce sont "les jumeaux, les enfants ou bien les... "babas"" ; séparément, ce sont... Jacky et Bella.

Totalement gaga de ses babas !

Albert II de Monaco, l'homme et le prince – Conversations avec Isabelle Rivière et Peter Mikelbank, Fayard, 300 pages, 22 euros, maintenant en vente.