Alec Baldwin : Sa fille Carmen et son "Baby Boss" Rafael lui volent la vedette

Lisa Kudrow, qui donne la réplique à Alec Baldwin, tout comme Miles Christopher Bakshi et Steve Buscemi, étaient présents, non loin d'invités tels que Kelly Bensimon et Jill Hennessy, venue avec son mari Paolo Mastropietro et ses enfants Gianni et Marco.

L'histoire de Baby Boss : C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu'il se balade avec un attaché-case et qu'il a la voix d'un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d'un très bon oeil ce "Baby Boss" débarquer chez lui, il découvre qu'il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l'aider à accomplir sa mission ultrasecrète... Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et.... les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le coeur des parents !

Baby Boss, dans nos salles le 29 mars.