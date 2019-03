Alessandra de Osma et Christian de Hanovre, amoureux chic face à Letizia

Presque un an après leur magnifique mariage célébré à Lima, au Pérou, en présence d'invités aussi illustres que Kate Moss et les princesses d'York, Alessandra de Osma et le prince Christian de Hanovre ont fait une apparition mondaine aussi remarquable que rare il y a quelques jours à Madrid, leur ville de résidence.

Le fils cadet du prince Ernst August de Hanovre, qui se fait discret quant au conflit ouvert opposant son frère aîné à leur père au sujet du patrimoine familial, et la jeune et magnifique aristocrate péruvienne comptaient jeudi 28 février 2019 parmi les invités de marque du dîner clôturant la visite officielle du couple présidentiel péruvien, qu'ont accueilli durant deux jours le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne. Cette dernière, déjà éblouissante la veille lors du banquet officiel marquant cette venue du chef d'Etat sud-américain, brillait au palais royal du Pardo dans une robe Nina Ricci parsemée d'étoiles brillantes. Mais "Sassa", comme la surnomment ses intimes, n'avait pas à rougir de la comparaison, au moment de s'incliner devant la femme du souverain, la gratifiant d'une ample et gracieuse révérence : ex-mannequin, par ailleurs diplômée de l'Université de Lima en droit et de celle de Navarre en mode et administration des affaires, elle-même était somptueuse dans une robe du couturier espagnol Jorge Vázquez, d'un jaune doux et scintillant parcouru par de grandes fleurs violettes auxquelles elle avait assorti ses escarpins.

Descendant d'une puissante famille de la haute société péruvienne, Alessandra de Osma, qui a lancé l'an dernier sa marque de mode (Moi & Sass - "Moi" faisant référence à son associée, Moira Laporta), retrouvait en cette occasion ses parents, Felipe de Osma Berckemeyer, dirigeant d'un important groupe financier, et Elizabeth Foy, ancien mannequin. Elle avait aussi l'occasion de croiser au palais du Pardo leur compatriote écrivain Mario Vargas Llosa, présent avec sa compagne Isabel Preysler, ex-épouse de Julio Iglesias. La grande absente de la soirée n'était autre que Maribel Díaz Cabello, l'épouse du président Martín Alberto Vizcarra Cornejo, excusée car souffrante.

Alessandra de Osma se prépare à célébrer le 21 mars 2019 son 30e anniversaire, un cap que son époux Christian de Hanovre, beau-fils de la princesse Caroline, a déjà allègrement franchi, âgé de 35 ans. Ils fileront ensuite vers les dix ans d'amour, un amour né en 2011 d'une amitié nouée en 2005 lors d'un séjour du prince allemand au Pérou (Alessandra, alors âgée de 14 ans, avait été sa guide touristique). Avec, peut-être, le désir de fonder une famille, comme Ernst August de Hanovre Jr., qui attend déjà avec son épouse Ekaterina un second enfant...