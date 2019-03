Letizia d'Espagne : Etourdissante dans sa robe du mariage de Kate Middleton

Deux semaines après leur visite d'Etat au Maroc, reçus en grand pompe par le roi Mohammed VI et sa famille, c'était au tour du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne, les 27 et 28 février 2019, de jouer les hôtes sur leurs terres à l'occasion de la venue du couple présidentiel péruvien.

Dans le cadre des relations bilatérales entre l'Espagne et le Pérou, et à l'occasion de l'inauguration de la 38e édition de la Foire internationale d'art contemporain ARCOmadrid, qui met à l'honneur le pays d'Amérique latine, le président Martín Alberto Vizcarra Cornejo et son épouse Maribel Díaz Cabello, qui avaient reçu Felipe et Letizia sur leur sol en fin d'année 2018, sont arrivés en Europe dans la matinée du mercredi 27 février et se sont vu souhaiter la bienvenue par le couple royal espagnol lors d'une cérémonie protocolaire au palais royal, au coeur de la capitale. Hymnes nationaux, salve de 21 coups de canon et revue d'un bataillon de la Garde royale ont précédé rituellement l'accueil des délégations officielles et la parade militaire dans la vaste cour intérieure, avant un bref entretien privé des deux chefs d'Etat.

Huit ans après, Letizia ressort une de ses robes les plus marquantes

Le président péruvien s'est ensuite rendu à l'Hôtel de Ville, où il a reçu la clé en or de la capitale, et s'est recueilli devant le monument aux morts avant de poursuivre sa visite au Congrès des députés, où il a prononcé un discours évoquant la crise humanitaire terrible qui frappe son pays. Il a ensuite rejoint, avec son épouse, le palais de la Zarzuela, résidence du couple royal espagnol, où le roi Felipe VI l'attendait pour une réunion plus développée que la précédente et où la reine Letizia (splendide dans une robe à imprimé serpent) et ce dernier offraient ensuite à déjeuner - une fois la séance photo d'usage sur le perron effectuée. Dans l'après-midi, Martín Alberto Vizcarra Cornejo assistait au palais du Pardo, où séjournent les invités diplomatiques, à une réunion du conseil de la Fondation Pérou-Espagne.

Le soir venu, Felipe et Letizia présidaient au même endroit à un dîner de gala en l'honneur de cette visite d'Etat. Letizia d'Espagne, coiffée du diadème floral Mellerio que la reine Sofia avait reçu de Franco en cadeau de mariage, brillait somptueusement dans une robe digne des plus fabuleux contes merveilleux. Cette création d'un gris tirant tendrement vers la couleur lavande, évidemment signée Felipe Varela comme toujours en de telles occasions, avait déjà ébloui les amoureux du gotha puisque c'est celle qu'elle portait le 28 avril 2011 au dîner donné à la veille du mariage du prince William et de Kate Middleton ! Une nouvelle preuve que la silhouette de Letizia, mère de deux enfants et aujourd'hui âgée de 46 ans, est absolument sous contrôle - alimentation et sport, l'intéressée a une hygiène de vie irréprochable.