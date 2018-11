Letizia d'Espagne : Superbe avec Felipe pour un début de visite intense au Pérou

Présent à Paris auprès du président de la République Emmanuel Macron et au sein d'un large collège de chefs d'État rassemblés pour les commémorations du centenaire de l'Armistice de 1918, le roi Felipe VI d'Espagne n'aura ensuite fait qu'un passage éclair par le palais de la Zarzuela, à Madrid décollant dès le lendemain avec son épouse Letizia pour le Pérou. Le couple royal espagnol y débutait lundi 12 novembre 2018 une visite officielle de trois jours.

A contrario du prince héritier Frederik et de la princesse Mary de Danemark la semaine passée à Rome, la première journée en déplacement de Felipe et Letizia a été intense, avec pas moins de six actes officiels en cinq heures ! En fin de matinée (heure locale), ils ont découvert en guise de préambule le panthéon péruvien, en l'église du collège royal de San Carlos à Lima, où reposent les héros de l'indépendance nationale. Après y avoir fait une offrande de fleurs, le roi et la reine, ravissante dans une robe bleu marine à rayures blanches, ont été conduits au palais du gouvernement et officiellement accueillis dans le pays par le président Martín Vizcarra, et son épouse Maribel Díaz Cabello, son amour de jeunesse, rencontrée lors de leurs études, et la mère de leurs quatre enfants (trois filles – Diana, Daniela, Diamela – et un fils – Martino). Felipe VI d'Espagne a pris part à une réunion dans le salon des ambassadeurs, tandis que Letizia suivait la première dame péruvienne dans la salle des audiences, où elles se sont vraisemblablement entretenues de thèmes pour lesquels elles nourrissent un intérêt commun – notamment l'éducation scolaire et préscolaire, coeur de métier de Maribel.

Les deux couples se sont ensuite réunis à l'occasion de la signature de différents accords bilatéraux, l'occasion pour Felipe de remercier Martín Vizcarra pour son invitation, huit ans après sa précédente venue dans le pays avec Letizia alors en tant que prince et princesse des Asturies, et pour Martín Vizcarra de décerner à Felipe la dignité de Grand'Croix de l'Ordre du mérite pour services distingués. Un grand déjeuner officiel venait parachever ce premier temps fort de la visite officielle du couple royal.

Au terme du repas, Felipe et Letizia ont pris congé de leurs hôtes pour aller se promener à pied dans le centre-ville de la capitale, surpris par des écoliers du Collège royal d'Espagne munis de drapeaux des deux pays. Ils ont rencontré le maire de Lima, Luis Castañeda, qui leur a remis les clés de sa ville et ont signé le livre d'or. Le roi se rendait par la suite au Congrès et au Palais de Justice cependant que la reine retrouvait Maribel Díaz Cabello au ministère des Femmes et des Populations vulnérables pour une réunion de travail suivie d'une visite du centre d'urgence des femmes.