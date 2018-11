Mary et Frederik de Danemark : Rayonnants à Rome, 15 ans après leurs fiançailles

Mette-Marit de Norvège diminuée par une fibrose pulmonaire, Maxima des Pays-Bas contrariée par une infection intestinale... La princesse Mary de Danemark, heureusement pour elle, échappe à l'hécatombe en cet automne et s'est montrée à son avantage lors de sa visite officielle à Rome avec son mari le prince Frederik, du 6 au 8 novembre 2018. Rome, une ville qui tient forcément une place particulière dans leur coeur, puisque c'est là, en 2003, que l'héritier du trône danois fit sa demande en mariage. Il n'était alors encore jamais venu dans la Ville éternelle, mais avait jugé que sa beauté et son atmosphère étaient idéales pour mettre un genou à terre...

Juste après avoir assisté cette année encore, le 4 novembre, à la "chasse Hubertus", une spectaculaire course équestre dans les parages du pavillon de chasse de l'Hermitage, avec trois de leurs quatre enfants (la princesse Isabella et les jumeaux Vincent et Joséphine), le couple princier a bouclé ses valises et décollé pour l'Italie, à l'occasion d'un déplacement destiné à juguler les relations entre les deux pays et axé sur les questions d'innovation en matière de santé, de lutte contre le réchauffement climatique, d'énergies, d'urbanisation et de production d'alimentation durable.