Princesse Mette-Marit de Norvège : Ses poumons touchés, elle révèle sa maladie

Afin d'éviter toute fuite ou toute mauvaise information, le palais royal a donc préféré prendre les devants en révélant que la princesse Mette-Marit était malade. L'épouse du prince héritier Haakon, qu'elle a épousé en 2001, souffre d'une fibrose pulmonaire, une maladie chronique dont les causes peuvent être multiples.

"Depuis des années, j'ai des problèmes de santé réguliers et maintenant nous en savons plus sur leur nature. La conséquence de cela, c'est que ma capacité de travail variera. Le prince héritier et moi-même avons choisi de vous en informer maintenant, principalement parce que, dans le futur, il y aura des aménagements, avec des périodes sans programme officiel. En fonction du traitement et quand la maladie se fera plus gênante, cela sera nécessaire", a commenté la princesse de 45 ans.

Cette maladie est causée par un certain nombre de facteurs mais le palais royal a déclaré qu'il n'était "pas encore clair" si l'état de la princesse Mette-Marit était "lié à un processus plus long de la maladie auto-immune ou s'il exist[ait] d'autres causes sous-jacentes à ses changements pulmonaires" mais a ajouté que le dépistage précoce de la maladie était "favorable compte tenu du pronostic". "La princesse héritière devra se soumettre à une recherche plus poussée à l'avenir et à des traitement expérimentaux", a déclaré son médecin, le professeur Kristian Bjøro, à l'Hôpital national.

La princesse, qui avait déjà souffert de la "maladie des cristaux" il y a quelques mois, a décidé de voir le verre à moitié plein. "Bien que ce diagnostic limite ma vie, je suis heureuse que la maladie ait été découverte tôt. Mon objectif est de continuer à travailler et à participer au programme officiel autant que possible", a-t-elle ajouté. Mette-Marit est la maman de Marius Borg Høiby (21 ans), issu d'une précédente relation, ainsi que de la princesse Ingrid Alexandra (14 ans) et du prince Sverre Magnus (12 ans), nés de son mariage avec le prince Haakon, héritier du trône.

Thomas Montet