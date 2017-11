Mette-Marit de Norvège : La princesse victime de la "maladie des cristaux"

Pourtant radieuse et en pleine forme lundi 20 novembre 2017 pour célébrer à Oslo le centenaire de la parution de L'Éveil de la glèbe (Markens grode, en VO), ouvrage qui valut à son auteur Knut Hamsun le Nobel de littérature 1920, la princesse héritière Mette-Marit de Norvège a dû annuler en dernière minute son déplacement prévu à Tromsø ce jeudi 23.

La cour norvégienne a signalé par voie de communiqué son forfait et la raison qui en est la cause : "Son Altesse Royale la princesse héritière est sous traitement pour la maladie des cristaux", indique le court texte en question. Derrière cette appellation qui peut paraître énigmatique, Mette-Marit, 44 ans, souffre en réalité d'un mal relativement répandu : des vertiges et autres troubles (nausées, perte d'équilibre, acouphènes) provoqués par la migration de cristaux au sein de l'oreille interne.

Le palais se montre d'ailleurs rassurant, précisant que l'état de la princesse s'améliore mais qu'elle s'en tient à la recommandation des médecins de renoncer à sa mission officielle et de se reposer. Elle reprendra ses activités le 26 novembre 2017. En attendant, son mari le prince héritier Haakon de Norvège s'est rendu seul à Tromsø, à l'occasion d'une fête traditionnelle.

Haakon et Mette-Marit de Norvège sont les parents de la princesse Ingrid Isabella (13 ans) et du prince Sverre Magnus (12 ans le 3 décembre), ainsi que de Marius Borg (20 ans), issu d'une précédente relation de la princesse.

Il s'agit de la deuxième alerte de santé du côté de la cour nordique ces derniers jours : le roi Harald V de Norvège, qui a fêté cette année son 80e anniversaire en même temps que son épouse la reine Sonja, a été hospitalisé trois jours en fin de semaine dernière en raison d'une infection et a pu quitter les soins lundi, "en bonne forme".