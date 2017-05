Prince Haakon : Transformé sans sa barbe, qu'il rase en plein dîner de gala !

La surprise a été totale et son auteur certainement très content de son effet !

Quelques minutes plus tôt encore, le prince Haakon portait bien la barbe tandis qu'il prononçait, portant un toast avant le festin, un discours très touchant avec sa soeur aînée la princesse Märtha Louise, 45 ans : "Nous avons beaucoup de bons souvenirs d'enfance avec vous", ont-il commencé, se remémorant l'une les strudels aux pommes et l'autre les glaces maison qui fondaient sur le gâteau ("fascinant pour un enfant de 8 ans", a remarqué Haakon), ou encore le pain d'épices dont Harald, gourmand, ne laissait pas sa part. L'initiation à la chasse et à la pêche, la découverte - parfois effrayante - de la navigation, grande passion du roi qu'il a réussi à transmettre à son fils, les promenades en pleine nature, le camping et la cueillette des champignons, tous ces moments fondateurs ont été passés en revue. "Malheureusement, nous n'avons pas tout à fait réussi à être au niveau de vos ambitions en matière de sport", a constaté avec humour le prince Haakon, tournant en dérision ses maigres compétences en voile, leur sens de l'orientation défaillant à tous les deux ou encore le peu qu'ils ont retenu de la chasse et de la pêche. "Heureusement, Märtha nous a sauvés en gagnant des championnats de saut d'obstacles", a-t-il ajouté.

Ce que nous aimons le plus chez vous...

"Vous avez été et êtes de très beaux modèles pour nous, de tant de façons, a enchaîné sa soeur. (...) Aujourd'hui encore, vous êtes impressionnants. Vous êtes curieux et aimez apprendre de nouvelles choses. Maman, par exemple, télécharge de nouvelles applications. Papa, lui, n'a pas de téléphone portable ! Il est plus préoccupé par les élections en France, l'évolution de l'OTAN et les résultats de Klaebo et de l'équipe de cross-country." "L'une des choses que nous apprécions le plus vous concernant, en tant que parents, c'est que nous avons toujours eu le sentiment d'être écoutés et pris au sérieux, a repris le prince Haakon. Ce qui signifie que nous pouvons toujours venir vous voir et vous demander conseil. On se sent bien en sachant qu'on peut se tourner vers quelqu'un qui a l'expérience de la vie."

Et pour ceux qui seraient encore incrédules, ce mercredi 10 mai a apporté la preuve que le rasage du prince Haakon a été réalisé sans trucage : l'héritier du trône est réapparu avec son visage de jeune homme, imberbe, avec son épouse la princesse Mette-Marit pour le déjeuner donné à bord du yacht royal, premier temps fort d'une seconde journée de célébrations des 80 ans d'Harald et Sonja. Qu'en pensent d'ailleurs la princesse héritière et les enfants du couple, la princesse Ingrid Alexandra, 13 ans, et le prince Sverre Magnus, 11 ans ?