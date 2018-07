Marius Borg in love: Le fils de la princesse Mette-Marit officialise d'un baiser

La princesse Mette-Marit, qui a eu Marius d'une relation antérieure à sa rencontre avec l'héritier du trône de Norvège, son époux depuis 2001, était contre toute attente intervenue après le scoop de Se og Hør. Scandalisée par la couverture et la titraille sulfureuse du tabloïd, elle avait pris publiquement la défense de Juliane Snekkestad : "Nous considérons que c'est une atteinte à la vie privée et un choix de titre et d'illustration très mal avisé sur la couverture. Nous connaissons Juliane comme étant une personne à la fois travailleuse et douée. Elle n'aurait pas dû faire la une de Se og Hør d'une telle manière", avait-elle fustigé.

La revue avait présenté la bombe d'1,70 mètre aux proportions avantageuses (82-64-90) d'une manière très orientée, insistant notamment sur son passage passé dans les pages de Playboy. Juliane Snekkestad, qui publie régulièrement des images d'elle en tenue légère sur Instagram, avait également défrayé la chronique à Londres : habillée de façon minimaliste, elle s'était postée dans un endroit public très fréquenté avec un panneau demandant de l'argent pour se faire refaire la poitrine. En réalité, elle était filmée pour une chaîne YouTube humoristique – vidéo dont les profits ont été reversés à la recherche contre le cancer du sein.

Contrairement à sa demi-soeur la princesse Ingrid Alexandra et son demi-frère le prince Sverre Magnus, Marius Borg n'a pas à assumer d'obligations royales. Il a d'ailleurs fait le choix de se mettre en retrait des activités officielles de sa famille, comme la cour norvégienne l'avait officialisé en janvier 2017 (supprimant par la même occasion sa page dédiée sur le site officiel), et s'est même exilé pour pouvoir mener une vie "normale", dans l'anonymat. Parti faire des études dans une université californienne, il avait abandonné son cursus sans publicité et avait quitté les États-Unis pour Londres. Où, séparé depuis juillet 2017 de sa précédente girlfriend (Linn Helena Nielsen, fille de milliardaire), il s'est fait son nid d'amour avec Juliane.