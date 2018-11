Maxima des Pays-Bas : Cinq mois après le suicide de sa soeur Inès, un dur moment

A son arrivée au siège de l'association 113 Suicide Prevention, vendredi 2 novembre 2018, Maxima des Pays-Bas arborait ce large et irréductible sourire qui est devenu au fil des ans sa signature ; mais, une fois à l'intérieur, son visage s'est inhabituellement assombri. Difficile d'aborder sans vaciller la problématique de l'assistance aux personnes suicidaires, cinq mois après que sa propre soeur s'est donné la mort...

En juin dernier, Inés Zorreguieta a mis fin à ses jours à l'âge de 33 ans, retrouvée pendue dans son appartement à Buenos Aires en Argentine, pays d'origine de l'épouse du roi Willem-Alexander. Un suicide qui a très durement affecté la reine Maxima, 47 ans : "Ma petite soeur chérie et talentueuse, Inés, était malade. Elle ne trouvait la joie nulle part et n'arrivait hélas pas à guérir. Notre seul réconfort est qu'elle soit enfin en paix", avait-elle témoigné quelques jours plus tard, lors d'un de ses premiers engagements officiels après les obsèques.

Ce n'est sans doute pas le fruit du hasard si une visite à la hotline de 113 Suicide Prevention avait été programmée dans son agenda de cet automne, pour le dixième anniversaire de l'organisme. A cette occasion, elle a pu discuter avec les bénévoles qui tentent d'offrir une oreille et des paroles salvatrices aux personnes en grande difficulté qui appellent ce numéro d'aide d'urgence, et prendre part à une table ronde. Elle y est apparue concentrée, mais les traits de son visage et son regard semblaient trahir une vive émotion contenue.

Dans la foulée de cette visite délicate, la cour néerlandaise a communiqué de mauvaises nouvelles concernant la santé de Maxima des Pays-Bas, contrainte pour raison médicale d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines, à commencer par le déplacement qu'elle devait effectuer en Tanzanie les 6 et 7 novembre dans le cadre de ses activités d'ambassadrice spéciale des Nations unies pour la microfinance. La reine souffrirait d'une infection intestinale, un diagnostic qui doit encore être confirmé par des examens.